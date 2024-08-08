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В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу

В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу - РИА Новости, 08.08.2024

В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу

Атака украинского FPV-дрона на одну из школ в Кировском районе Донецка была предотвращена системой защиты "Купол", сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:20

2024-08-08T16:20

2024-08-08T16:46

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Атака украинского FPV-дрона на одну из школ в Кировском районе Донецка была предотвращена системой защиты "Купол", сообщает штаб обороны ДНР. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" предотвращена террористическая атака на одну из школ в Кировском районе Донецка - перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона", - говорится в Telegram-канале штаба. Отмечается, что при детальном осмотре специалисты УФСБ России по ДНР обнаружили на нём устройство, которое могло взорваться при попытке обезвреживания. Взрывотехники обезвредили и уничтожили боевой заряд с массой взрывчатого вещества около килограмма. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961169083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины