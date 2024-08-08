Рейтинг@Mail.ru
В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 08.08.2024 (обновлено: 16:46 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/donetsk-1964965709.html
В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу
В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу - РИА Новости, 08.08.2024
В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу
Атака украинского FPV-дрона на одну из школ в Кировском районе Донецка была предотвращена системой защиты "Купол", сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:20
2024-08-08T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964977312_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_6960a107fc3ce707a6cc822f44c460ca.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Атака украинского FPV-дрона на одну из школ в Кировском районе Донецка была предотвращена системой защиты "Купол", сообщает штаб обороны ДНР. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" предотвращена террористическая атака на одну из школ в Кировском районе Донецка - перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона", - говорится в Telegram-канале штаба. Отмечается, что при детальном осмотре специалисты УФСБ России по ДНР обнаружили на нём устройство, которое могло взорваться при попытке обезвреживания. Взрывотехники обезвредили и уничтожили боевой заряд с массой взрывчатого вещества около килограмма. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961169083.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964977312_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_9f244c9050e2832fe1dc36ba5ef3bddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу

В ДНР заявили о предотвращении атаки украинского FPV-дрона на школу в Донецке

© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона, перехвачен в Кировском районе Донецка. 8 августа 2024
Украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона, перехвачен в Кировском районе Донецка. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Штаб Обороны ДНР/Telegram
Украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона, перехвачен в Кировском районе Донецка. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Атака украинского FPV-дрона на одну из школ в Кировском районе Донецка была предотвращена системой защиты "Купол", сообщает штаб обороны ДНР.
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" предотвращена террористическая атака на одну из школ в Кировском районе Донецка - перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона", - говорится в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что при детальном осмотре специалисты УФСБ России по ДНР обнаружили на нём устройство, которое могло взорваться при попытке обезвреживания. Взрывотехники обезвредили и уничтожили боевой заряд с массой взрывчатого вещества около килограмма. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Пушилин рассказал о работе системы "Купол Донбасса"
22 июля, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала