В Донецке предотвратили атаку украинского FPV-дрона на школу
В ДНР заявили о предотвращении атаки украинского FPV-дрона на школу в Донецке
© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона, перехвачен в Кировском районе Донецка. 8 августа 2024
Украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона, перехвачен в Кировском районе Донецка. 8 августа 2024
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Атака украинского FPV-дрона на одну из школ в Кировском районе Донецка была предотвращена системой защиты "Купол", сообщает штаб обороны ДНР.
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" предотвращена террористическая атака на одну из школ в Кировском районе Донецка - перехвачен украинский FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона", - говорится в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что при детальном осмотре специалисты УФСБ России по ДНР обнаружили на нём устройство, которое могло взорваться при попытке обезвреживания. Взрывотехники обезвредили и уничтожили боевой заряд с массой взрывчатого вещества около килограмма. Жертв среди населения и ущерба инфраструктуре нет.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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