https://ria.ru/20240808/doktorou-1965016991.html

"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область – это террор, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:43

2024-08-08T18:43

2024-08-08T18:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

курская область

белгород

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область – это террор, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это вторжение, как и вторжение месяцами ранее в Белгород, служит определенной цели. Это не военная цель, а цель устроить террор. <…> Учитывая общее тяжелое положение Украины на линии фронта, намерение состоит в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на поле боя", — считает эксперт.По мнению Доктороу, дефицит военных кадров на Украине дает о себе знать, из-за чего Киев вынужден срочно восполнять потери при помощи слабо подготовленных призывников."Проблема в людских ресурсах Украины. Никто не может их заменить. Конечно, никто в Западной Европе не захочет заменить их своими людьми <…> Прямо сейчас процесс замены раненых или убитых офицеров и солдат в украинской армии оставляет желать лучшего. Это люди, которых силой отправили на фронт и которые при первой возможности поднимут руки и сдадутся русским", — добавил он.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/polyanskiy-1965010922.html

https://ria.ru/20240808/nato-1964957160.html

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в мире, украина, курская область, белгород, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)