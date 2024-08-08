https://ria.ru/20240808/doktorou-1965016991.html
"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область – это террор, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:43
2024-08-08T18:43
2024-08-08T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
белгород
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955233028_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_c7977fb66fc746426d49f06a291a8386.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область – это террор, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это вторжение, как и вторжение месяцами ранее в Белгород, служит определенной цели. Это не военная цель, а цель устроить террор. <…> Учитывая общее тяжелое положение Украины на линии фронта, намерение состоит в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на поле боя", — считает эксперт.По мнению Доктороу, дефицит военных кадров на Украине дает о себе знать, из-за чего Киев вынужден срочно восполнять потери при помощи слабо подготовленных призывников."Проблема в людских ресурсах Украины. Никто не может их заменить. Конечно, никто в Западной Европе не захочет заменить их своими людьми <…> Прямо сейчас процесс замены раненых или убитых офицеров и солдат в украинской армии оставляет желать лучшего. Это люди, которых силой отправили на фронт и которые при первой возможности поднимут руки и сдадутся русским", — добавил он.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/polyanskiy-1965010922.html
https://ria.ru/20240808/nato-1964957160.html
украина
курская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955233028_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d124d83aa510955293432d1cab4d3b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, курская область, белгород, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Белгород, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
"Террор". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Политолог из США назвал атаку ВСУ на Курскую область террором