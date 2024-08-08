https://ria.ru/20240808/deti-1965030735.html
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля - РИА Новости, 08.08.2024
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля
В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:28
2024-08-08T19:28
2024-08-08T21:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. "Все дети установлены, с ними и с их родителями проведены профилактические беседы. Дети все несовершеннолетние. Сейчас проводится проверка", — заявили в ведомстве.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как группа малолетних крушит стоящие на улице машины, разбивает стекла и фары, вытаскивает вещи и поджигает их. Благодаря записи с камеры наблюдения местные жители опознали хулиганов. Хозяева разгромленных машин обратились в полицию. Как пояснил корреспонденту РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего полиция откажет в возбуждении уголовного дела, поскольку участники погрома не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — им от 8 до 14 лет.По словам собеседника агентства, хозяевам машин посоветуют обратиться в суд за возмещением материального ущерба, а родителей привлекут к ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html
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происшествия, арзамас, нижегородская область, россия
Происшествия, Арзамас, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля
Полиция в Арзамасе установила личности детей, повредивших три автомобиля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
«
"Все дети установлены, с ними и с их родителями проведены профилактические беседы. Дети все несовершеннолетние. Сейчас проводится проверка", — заявили в ведомстве.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как группа малолетних крушит стоящие на улице машины, разбивает стекла и фары, вытаскивает вещи и поджигает их. Благодаря записи с камеры наблюдения местные жители опознали хулиганов. Хозяева разгромленных машин обратились в полицию.
Как пояснил корреспонденту РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего полиция откажет в возбуждении уголовного дела, поскольку участники погрома не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — им от 8 до 14 лет.
По словам собеседника агентства, хозяевам машин посоветуют обратиться в суд за возмещением материального ущерба, а родителей привлекут к ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".