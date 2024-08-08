https://ria.ru/20240808/deti-1965030735.html

В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля

В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля - РИА Новости, 08.08.2024

В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля

В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:28

2024-08-08T19:28

2024-08-08T21:00

происшествия

арзамас

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. "Все дети установлены, с ними и с их родителями проведены профилактические беседы. Дети все несовершеннолетние. Сейчас проводится проверка", — заявили в ведомстве.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как группа малолетних крушит стоящие на улице машины, разбивает стекла и фары, вытаскивает вещи и поджигает их. Благодаря записи с камеры наблюдения местные жители опознали хулиганов. Хозяева разгромленных машин обратились в полицию. Как пояснил корреспонденту РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего полиция откажет в возбуждении уголовного дела, поскольку участники погрома не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — им от 8 до 14 лет.По словам собеседника агентства, хозяевам машин посоветуют обратиться в суд за возмещением материального ущерба, а родителей привлекут к ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html

https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html

арзамас

нижегородская область

россия

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происшествия, арзамас, нижегородская область, россия