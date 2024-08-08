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В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля - РИА Новости, 08.08.2024
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19:28 08.08.2024 (обновлено: 21:00 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/deti-1965030735.html
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля - РИА Новости, 08.08.2024
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля
В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:28
2024-08-08T21:00
происшествия
арзамас
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. &quot;Все дети установлены, с ними и с их родителями проведены профилактические беседы. Дети все несовершеннолетние. Сейчас проводится проверка&quot;, — заявили в ведомстве.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как группа малолетних крушит стоящие на улице машины, разбивает стекла и фары, вытаскивает вещи и поджигает их. Благодаря записи с камеры наблюдения местные жители опознали хулиганов. Хозяева разгромленных машин обратились в полицию. Как пояснил корреспонденту РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего полиция откажет в возбуждении уголовного дела, поскольку участники погрома не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — им от 8 до 14 лет.По словам собеседника агентства, хозяевам машин посоветуют обратиться в суд за возмещением материального ущерба, а родителей привлекут к ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html
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арзамас
нижегородская область
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происшествия, арзамас, нижегородская область, россия
Происшествия, Арзамас, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области группа детей повредила три автомобиля

Полиция в Арзамасе установила личности детей, повредивших три автомобиля

© Фото : "Правда - и точка! Нижний Новгород"/TelegramМалолетние дети повредили автомобиль в Арзамасе в Нижегородской области
Малолетние дети повредили автомобиль в Арзамасе в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : "Правда - и точка! Нижний Новгород"/Telegram
Малолетние дети повредили автомобиль в Арзамасе в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Арзамасе Нижегородской области несколько детей повредили три автомобиля, один из которых подожгли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
«

"Все дети установлены, с ними и с их родителями проведены профилактические беседы. Дети все несовершеннолетние. Сейчас проводится проверка", — заявили в ведомстве.

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5 августа, 16:51
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как группа малолетних крушит стоящие на улице машины, разбивает стекла и фары, вытаскивает вещи и поджигает их. Благодаря записи с камеры наблюдения местные жители опознали хулиганов. Хозяева разгромленных машин обратились в полицию.
Как пояснил корреспонденту РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего полиция откажет в возбуждении уголовного дела, поскольку участники погрома не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — им от 8 до 14 лет.
По словам собеседника агентства, хозяевам машин посоветуют обратиться в суд за возмещением материального ущерба, а родителей привлекут к ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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ПроисшествияАрзамасНижегородская областьРоссия
 
 
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