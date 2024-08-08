Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти
Число детей, пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область, выросло до девяти
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число детей, пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область, выросло до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Еще двоих детей с минно-взрывными травмами везут сейчас в Курск", — написала детский омбудсмен.
Кроме того, девочку семи лет и восьмилетнего мальчика доставили в Москву, их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.
Также в больнице с бабушкой находится двухлетний мальчик, чья беременная мама погибла накануне, пытаясь уехать из Суджи. У ребенка осколочное ранение спины. Сегодня его навестил папа, семье предложили сопровождение психолога.
Львова-Белова добавила, что находится на постоянной связи с детским омбудсменом Курской области. Кроме того, сотрудники Курского подросткового центра "Смена" выезжают на личном транспорте в обстреливаемые районы и помогают эвакуировать мирных жителей.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как сообщил 7 августа на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.