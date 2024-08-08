https://ria.ru/20240808/deti-1964964950.html

Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти

Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти - РИА Новости, 08.08.2024

Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти

Число детей, пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область, выросло до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:19

2024-08-08T16:19

2024-08-08T16:47

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число детей, пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область, выросло до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Еще двоих детей с минно-взрывными травмами везут сейчас в Курск", — написала детский омбудсмен.Кроме того, девочку семи лет и восьмилетнего мальчика доставили в Москву, их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.Также в больнице с бабушкой находится двухлетний мальчик, чья беременная мама погибла накануне, пытаясь уехать из Суджи. У ребенка осколочное ранение спины. Сегодня его навестил папа, семье предложили сопровождение психолога.Львова-Белова добавила, что находится на постоянной связи с детским омбудсменом Курской области. Кроме того, сотрудники Курского подросткового центра "Смена" выезжают на личном транспорте в обстреливаемые районы и помогают эвакуировать мирных жителей.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как сообщил 7 августа на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240807/zhitelnitsa-1964775698.html

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, происшествия