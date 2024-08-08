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Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти - РИА Новости, 08.08.2024
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16:19 08.08.2024 (обновлено: 16:47 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/deti-1964964950.html
Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти
Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти - РИА Новости, 08.08.2024
Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти
Число детей, пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область, выросло до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:19
2024-08-08T16:47
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число детей, пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область, выросло до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Еще двоих детей с минно-взрывными травмами везут сейчас в Курск", — написала детский омбудсмен.Кроме того, девочку семи лет и восьмилетнего мальчика доставили в Москву, их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.Также в больнице с бабушкой находится двухлетний мальчик, чья беременная мама погибла накануне, пытаясь уехать из Суджи. У ребенка осколочное ранение спины. Сегодня его навестил папа, семье предложили сопровождение психолога.Львова-Белова добавила, что находится на постоянной связи с детским омбудсменом Курской области. Кроме того, сотрудники Курского подросткового центра "Смена" выезжают на личном транспорте в обстреливаемые районы и помогают эвакуировать мирных жителей.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как сообщил 7 августа на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240807/zhitelnitsa-1964775698.html
https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти

Число детей, пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область, выросло до девяти

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число детей, пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область, выросло до девяти, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
"Еще двоих детей с минно-взрывными травмами везут сейчас в Курск", — написала детский омбудсмен.
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Кроме того, девочку семи лет и восьмилетнего мальчика доставили в Москву, их принял НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.
Также в больнице с бабушкой находится двухлетний мальчик, чья беременная мама погибла накануне, пытаясь уехать из Суджи. У ребенка осколочное ранение спины. Сегодня его навестил папа, семье предложили сопровождение психолога.
Львова-Белова добавила, что находится на постоянной связи с детским омбудсменом Курской области. Кроме того, сотрудники Курского подросткового центра "Смена" выезжают на личном транспорте в обстреливаемые районы и помогают эвакуировать мирных жителей.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Жителей Курской области предупредили об украинских фейках
Вчера, 16:19

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как сообщил 7 августа на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Курская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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