https://ria.ru/20240808/desantniki-1964806841.html

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 08.08.2024

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T05:20

2024-08-08T05:20

2024-08-08T05:21

специальная военная операция на украине

часов яр

донбасс

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - рассказали Минобороны. В ведомстве также отметили, что десантники вели огонь на расстоянии до 1500 метров от противника осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, под корректировку операторов БПЛА. "На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - добивали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964806520.html

часов яр

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, донбасс, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины