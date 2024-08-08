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Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 08.08.2024 (обновлено: 05:21 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/desantniki-1964806841.html
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 08.08.2024
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра
Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:20
2024-08-08T05:21
специальная военная операция на украине
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донбасс
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воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - рассказали Минобороны. В ведомстве также отметили, что десантники вели огонь на расстоянии до 1500 метров от противника осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, под корректировку операторов БПЛА. "На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - добивали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964806520.html
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часов яр, донбасс, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Минобороны: бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои на Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - рассказали Минобороны.
В ведомстве также отметили, что десантники вели огонь на расстоянии до 1500 метров от противника осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, под корректировку операторов БПЛА.
"На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - добивали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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