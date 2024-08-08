https://ria.ru/20240808/deputat-1964801988.html

Дачникам рассказали, в каких случаях можно не платить налоги на баню

Дачникам рассказали, в каких случаях можно не платить налоги на баню - РИА Новости, 08.08.2024

Дачникам рассказали, в каких случаях можно не платить налоги на баню

Дачники могут минимизировать свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается, вместо... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:39

2024-08-08T03:39

2024-08-08T03:43

экономика

россия

сергей гаврилов

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дачники могут минимизировать свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается, вместо капитальной бани, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Так, собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или иное аналогичное сооружение в следующих случаях... Постройка имеет признаки капитального строения (наличие фундамента) и зарегистрирована в установленном законом порядке в Росреестре", - сказал он РИА Новости. Также нужно будет заплатить налог, если площадь строения превышает 50 квадратных метров и если на участке уже имеется другая хозяйственная постройка, в отношении которой применена налоговая льгота, предусмотренная статьей 407 Налогового кодекса РФ. Депутат отметил, что согласно статье 378.2 Налогового кодекса, если хозяйственная постройка используется в предпринимательских целях, например, для оказания услуг или сдачи в аренду, к ней может быть применена повышенная налоговая ставка. Это соответствует общему принципу налогообложения имущества, используемого в коммерческих целях. Для тех, кто хочет минимизировать налоговую нагрузку, депутат посоветовал обратить внимание на возможность использования некапитальных конструкций. "Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание", - рассказал Гаврилов. Такой подход, по мнению парламентария, позволит пользоваться необходимыми постройками на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя. "Однако важно помнить, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе", - предупредил он.

https://ria.ru/20231001/gosduma-1899712455.html

https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html

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экономика, россия, сергей гаврилов