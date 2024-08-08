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Число жертв урагана "Дебби" в США возросло до шести

Число жертв урагана "Дебби" в США возросло до шести - РИА Новости, 08.08.2024

Число жертв урагана "Дебби" в США возросло до шести

Число погибших в результате активности тропического шторма "Дебби" на побережье южных штатов США возросло до шести, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:31

2024-08-08T01:31

2024-08-08T01:31

в мире

флорида

джорджия

южная каролина

рон десантис

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Число погибших в результате активности тропического шторма "Дебби" на побережье южных штатов США возросло до шести, сообщает телеканал NBC News. Телеканал 6 августа сообщал о четырех погибших. "Подтверждены по меньшей мере шесть смертей - пять в штате Флорида и одна в штате Джорджия, включая гибель 13-летнего ребенка в городе Гейнсвилл во Флориде", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что статус "Дебби" был понижен с урагана до тропического шторма из-за ослабления активности. Также указывается, что вызванные осадками "катастрофические" наводнения помимо двух вышеупомянутых штатов ожидаются в Северной и Южной Каролине - по данным телеканала, в некоторых местах уровень воды может превысить 75 сантиметров. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) 5 августа сообщил, что ураган "Дебби" добрался до побережья американского штата Флорида. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Позже штормовое предупреждение было объявлено в штатах Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина.

https://ria.ru/20240805/uragan--1964232771.html

флорида

джорджия

южная каролина

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в мире, флорида, джорджия, южная каролина, рон десантис