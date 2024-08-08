СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова
“Ъ”: генералу Булгакову вменили мошенничество с контрактом для академии Кирова
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за заключение после отставки контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на адвокатов обвиняемого.
"Следствие считает, что уже после увольнения из Минобороны в 2022 году Дмитрий Булгаков воспользовался своими обширными связями, которые у него имелись в военном ведомстве и подведомственных ему организациях", — сообщает издание.
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По информации газеты, генерала заинтересовал госконтракт на повышение энергоэффективности объектов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Как полагает следствие, к выполнению договора примерно на 250 миллионов рублей Булгаков привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости. Субподрядчику в результате необоснованно перечислили аванс в размере более чем 49 миллионов рублей.
"По версии СКР, господин Булгаков являлся создателем и организатором преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план", — говорится в материале.
Сам Булгаков, как заявили изданию его адвокаты, отрицает причастность к заключению этого соглашения, ссылаясь на то, что его подписали спустя два года после его ухода с военной службы.
В июле правоохранительные органы задержали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината.