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СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова - РИА Новости, 08.08.2024
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04:55 08.08.2024 (обновлено: 04:57 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/bulgakov-1964805019.html
СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова
СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова
Бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за заключение после отставки контрактов на оказание услуг РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:55
2024-08-08T04:57
происшествия
дмитрий булгаков
санкт-петербург
военно-медицинская академия имени кирова
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за заключение после отставки контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на адвокатов обвиняемого."Следствие считает, что уже после увольнения из Минобороны в 2022 году Дмитрий Булгаков воспользовался своими обширными связями, которые у него имелись в военном ведомстве и подведомственных ему организациях", — сообщает издание.По информации газеты, генерала заинтересовал госконтракт на повышение энергоэффективности объектов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Как полагает следствие, к выполнению договора примерно на 250 миллионов рублей Булгаков привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости. Субподрядчику в результате необоснованно перечислили аванс в размере более чем 49 миллионов рублей."По версии СКР, господин Булгаков являлся создателем и организатором преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план", — говорится в материале.Сам Булгаков, как заявили изданию его адвокаты, отрицает причастность к заключению этого соглашения, ссылаясь на то, что его подписали спустя два года после его ухода с военной службы.В июле правоохранительные органы задержали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината.
https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html
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происшествия, дмитрий булгаков, санкт-петербург, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия имени Кирова, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова

“Ъ”: генералу Булгакову вменили мошенничество с контрактом для академии Кирова

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за заключение после отставки контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на адвокатов обвиняемого.
"Следствие считает, что уже после увольнения из Минобороны в 2022 году Дмитрий Булгаков воспользовался своими обширными связями, которые у него имелись в военном ведомстве и подведомственных ему организациях", — сообщает издание.
Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
6 августа, 04:12
По информации газеты, генерала заинтересовал госконтракт на повышение энергоэффективности объектов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Как полагает следствие, к выполнению договора примерно на 250 миллионов рублей Булгаков привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости. Субподрядчику в результате необоснованно перечислили аванс в размере более чем 49 миллионов рублей.
"По версии СКР, господин Булгаков являлся создателем и организатором преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план", — говорится в материале.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова
31 июля, 11:20
Сам Булгаков, как заявили изданию его адвокаты, отрицает причастность к заключению этого соглашения, ссылаясь на то, что его подписали спустя два года после его ухода с военной службы.
В июле правоохранительные органы задержали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадетов
7 августа, 02:37
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковСанкт-ПетербургВоенно-медицинская академия имени КироваВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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