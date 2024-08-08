https://ria.ru/20240808/bulgakov-1964805019.html

СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова

СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова - РИА Новости, 08.08.2024

СМИ раскрыли детали дела генерала Булгакова

Бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за заключение после отставки контрактов на оказание услуг РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:55

2024-08-08T04:55

2024-08-08T04:57

происшествия

дмитрий булгаков

санкт-петербург

военно-медицинская академия имени кирова

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере за заключение после отставки контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на адвокатов обвиняемого."Следствие считает, что уже после увольнения из Минобороны в 2022 году Дмитрий Булгаков воспользовался своими обширными связями, которые у него имелись в военном ведомстве и подведомственных ему организациях", — сообщает издание.По информации газеты, генерала заинтересовал госконтракт на повышение энергоэффективности объектов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Как полагает следствие, к выполнению договора примерно на 250 миллионов рублей Булгаков привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости. Субподрядчику в результате необоснованно перечислили аванс в размере более чем 49 миллионов рублей."По версии СКР, господин Булгаков являлся создателем и организатором преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план", — говорится в материале.Сам Булгаков, как заявили изданию его адвокаты, отрицает причастность к заключению этого соглашения, ссылаясь на то, что его подписали спустя два года после его ухода с военной службы.В июле правоохранительные органы задержали бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината.

https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html

https://ria.ru/20240731/kotelnikov-1963125824.html

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происшествия, дмитрий булгаков, санкт-петербург, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова