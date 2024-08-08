https://ria.ru/20240808/buharest-1964928922.html

В Бухаресте задержали двух врачей по подозрению в убийстве пациентов

В Бухаресте задержали двух врачей по подозрению в убийстве пациентов - РИА Новости, 08.08.2024

В Бухаресте задержали двух врачей по подозрению в убийстве пациентов

Двое врачей больницы Святого Пантелеймона в Бухаресте задержаны по подозрению в убийстве 17 пациентов, сообщает румынский портал Hot News. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:26

2024-08-08T14:26

2024-08-08T14:26

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КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Двое врачей больницы Святого Пантелеймона в Бухаресте задержаны по подозрению в убийстве 17 пациентов, сообщает румынский портал Hot News. Прокуратура Румынии в апреле возбудила уголовное дело по факту смерти 17 пациентов реанимации больницы Святого Пантелеймона за 3 дня. Анонимный источник сообщил правоохранительным органам, что причиной стала ошибка в назначении лекарств. "Двое врачей столичной больницы Святого Пантелимона были задержаны в среду прокурорами прокуратуры Бухарестского суда. Их обвиняют в "разработке и реализации плана по резкому снижению дозы норадреналина" для пациентов, которым требовалась интенсивная терапия, но в отношении которых они "посчитали, что больше нецелесообразно сохранять им жизнь", - сообщил портал. Одному из врачей предъявлены обвинения в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и убийство при отягчающих обстоятельствах. Второй врач обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах. На данный момент прокуратура уверена, что действия медиков привели к смерти как минимум одного пациента в возрасте 54 лет, которому в течение двух дней намеренно вводили уменьшенную дозу необходимых препаратов. Остальные эпизоды еще расследуются. Также в рамках дела задержана медсестра, которая намеренно дала ложные показания. Контрольный орган министерства здравоохранения и коллегия врачей Бухареста провели собственное расследование по этому делу, по итогам которого в апреле объявили, что никаких нарушений обнаружено не было. После заявления прокуратуры, министр здравоохранения Александр Рафилэ попросил главу больницы уйти в отставку. Заведующий отделением реанимации, а также его заместитель временно отстранены.

https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

https://ria.ru/20240402/diagnoz-1937304601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бухарест, румыния