В Британии тысячи противников протестов против иммиграции вышли на улицы
Daily Mail: тысячи британцев вышли на улицы после нападения на детей в Саутпорте
© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тысячи противников протестов против иммиграции, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, вышли на улицы городов Великобритании, чтобы противостоять акциям с участием ультраправых, сообщает издание Daily Mail.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что более ста протестов с участием ультраправых группировок ожидается в среду вечером в Великобритании.
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"Тысячи британцев послали сигнал ультраправым хулиганам, планировавшим нападения на офисы миграционной службы, после того, как огромное количество людей вышло на улицы, чтобы дать отпор ненависти, вызванной поножовщиной в Саутпорте", - пишет издание.
Издание Guardian отмечает, что демонстрации проходят мирно, а присутствующие несут плакаты и скандируют антирасистские и проиммиграционные лозунги.
В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.
Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.
По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.
На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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