https://ria.ru/20240808/bpla-1964804688.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:49

2024-08-08T04:49

2024-08-08T04:58

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия