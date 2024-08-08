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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:49
2024-08-08T04:49
2024-08-08T04:58
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области