В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек
Минздрав: в медучреждениях Курской области после обстрелов находятся 38 человек
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, пострадавших в результате обстрелов, в том числе пятеро детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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"В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двоим детям", - сказал Мурашко, его слова передаются пресс-службой.
Согласно данным министерства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Этот процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме.
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"С целью оказания медицинской помощи пострадавшим организована работа сводной бригады специалистов ФЦМК Минздрава России, федеральных медицинских учреждений, Белгородской области, Москвы и Московской области. Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям", - уточнили в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.