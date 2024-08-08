Рейтинг@Mail.ru
В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 08.08.2024 (обновлено: 20:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965042378.html
В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек
В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек - РИА Новости, 08.08.2024
В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек
В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, пострадавших в результате обстрелов, в том числе пятеро детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:14
2024-08-08T20:27
специальная военная операция на украине
курская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
украина
вооруженные силы украины
россия
михаил мурашко
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:229:960:769_1920x0_80_0_0_d15dce07c85805a607bd1cfdedc0393e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, пострадавших в результате обстрелов, в том числе пятеро детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двоим детям", - сказал Мурашко, его слова передаются пресс-службой.Согласно данным министерства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Этот процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме."С целью оказания медицинской помощи пострадавшим организована работа сводной бригады специалистов ФЦМК Минздрава России, федеральных медицинских учреждений, Белгородской области, Москвы и Московской области. Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям", - уточнили в сообщении.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kursk-1965041977.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
украина
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:139:960:859_1920x0_80_0_0_502a162a34ab500f52d50e8e89363ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), украина, вооруженные силы украины, россия, михаил мурашко, валерий герасимов, белгородская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Михаил Мурашко, Валерий Герасимов, Белгородская область, Владимир Путин
В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек

Минздрав: в медучреждениях Курской области после обстрелов находятся 38 человек

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, пострадавших в результате обстрелов, в том числе пятеро детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«
"В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двоим детям", - сказал Мурашко, его слова передаются пресс-службой.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
При обстрелах Курской области с 6 августа пострадали 66 человек
Вчера, 20:11
Согласно данным министерства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Этот процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме.
«
"С целью оказания медицинской помощи пострадавшим организована работа сводной бригады специалистов ФЦМК Минздрава России, федеральных медицинских учреждений, Белгородской области, Москвы и Московской области. Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям", - уточнили в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМихаил МурашкоВалерий ГерасимовБелгородская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала