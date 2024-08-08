https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965042378.html

В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек

В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек - РИА Новости, 08.08.2024

В курских больницах после обстрелов находятся 38 человек

В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, пострадавших в результате обстрелов, в том числе пятеро детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:14

2024-08-08T20:14

2024-08-08T20:27

специальная военная операция на украине

курская область

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

украина

вооруженные силы украины

россия

михаил мурашко

валерий герасимов

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, пострадавших в результате обстрелов, в том числе пятеро детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."В медицинских учреждениях Курской области находятся 38 человек, в том числе пятеро детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двоим детям", - сказал Мурашко, его слова передаются пресс-службой.Согласно данным министерства, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Этот процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Кроме того, лекарственные препараты, кровь и ее компоненты есть в медицинских организациях в необходимом объеме."С целью оказания медицинской помощи пострадавшим организована работа сводной бригады специалистов ФЦМК Минздрава России, федеральных медицинских учреждений, Белгородской области, Москвы и Московской области. Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям", - уточнили в сообщении.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kursk-1965041977.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), украина, вооруженные силы украины, россия, михаил мурашко, валерий герасимов, белгородская область, владимир путин