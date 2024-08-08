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Расчеты ударных FPV-дронов поразили БМП Bradley в тылу ВСУ
Расчеты ударных FPV-дронов поразили БМП Bradley в тылу ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Расчеты ударных FPV-дронов поразили БМП Bradley в тылу ВСУ
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на донецком направлении БМП Bradley в тылу ВСУ в 8 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщило РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:10
2024-08-08T05:10
2024-08-08T05:10
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на донецком направлении БМП Bradley в тылу ВСУ в 8 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны России. "Залетел, получается, около восьми километров к противнику в тыл. Там увидел БМП Bradley. Командованию доложил, мне сказали в нее отработать. Я отработал и обездвижил. Дальше уже там добили ее артиллерией. Техника уничтожена", - рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Ястреб" на видео, предоставленном МО. Министерство отметило, что в ходе боевой работы расчет ударных беспилотников в режиме свободной охоты обнаружил вражескую бронемашину Bradley, прикрывающую подразделения ВСУ, и точным попаданием обездвижил ее, после чего артиллерийские расчеты нанесли по ней огневое поражение, тем самым сорвав очередную безуспешную попытку украинских войск произвести ротацию на направлении. Военнослужащий, также пояснил что, несмотря на регулярное использование ВСУ средств РЭБ, операторы FPV-дронов осуществляют регулярный поиск путей прохода по воздуху ударных БПЛА к позициям и технике, в том числе и в тылу противника. Расчеты ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в круглосуточном режиме работают над выявлением и уничтожением опорных пунктов, огневых позиций, а также боевой техники противника и скоплений личного состава ВСУ на донецком направлении специальной военной операции.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты ударных FPV-дронов поразили БМП Bradley в тылу ВСУ
Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили БМП Bradley на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на донецком направлении БМП Bradley в тылу ВСУ в 8 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны России.
«
"Залетел, получается, около восьми километров к противнику в тыл. Там увидел БМП Bradley. Командованию доложил, мне сказали в нее отработать. Я отработал и обездвижил. Дальше уже там добили ее артиллерией. Техника уничтожена", - рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Ястреб" на видео, предоставленном МО.
Министерство отметило, что в ходе боевой работы расчет ударных беспилотников в режиме свободной охоты обнаружил вражескую бронемашину Bradley, прикрывающую подразделения ВСУ, и точным попаданием обездвижил ее, после чего артиллерийские расчеты нанесли по ней огневое поражение, тем самым сорвав очередную безуспешную попытку украинских войск произвести ротацию на направлении.
Военнослужащий, также пояснил что, несмотря на регулярное использование ВСУ средств РЭБ, операторы FPV-дронов осуществляют регулярный поиск путей прохода по воздуху ударных БПЛА к позициям и технике, в том числе и в тылу противника.
Расчеты ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в круглосуточном режиме работают над выявлением и уничтожением опорных пунктов, огневых позиций, а также боевой техники противника и скоплений личного состава ВСУ на донецком направлении специальной военной операции.