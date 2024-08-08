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"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России - РИА Новости, 08.08.2024
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09:27 08.08.2024 (обновлено: 14:29 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/bloomberg-1964829000.html
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России - РИА Новости, 08.08.2024
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России
Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:27
2024-08-08T14:29
в мире
польша
украина
томаш семоняк
владимир путин
россия
нато
такер карлсон
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка."Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — приводит журналистка слова политика.Как указала обозреватель, Польша планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного фланга от якобы возможных угроз со стороны России на фоне ее военной операции на Украине.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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в мире, польша, украина, томаш семоняк, владимир путин, россия, нато, такер карлсон, политика
В мире, Польша, Украина, Томаш Семоняк, Владимир Путин, Россия, НАТО, Такер Карлсон, Политика
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России

Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка.
«
"Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — приводит журналистка слова политика.
Как указала обозреватель, Польша планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного фланга от якобы возможных угроз со стороны России на фоне ее военной операции на Украине.
Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Вместо прямых ударов". СМИ раскрыли, что произошло с путями снабжения ВСУ
7 августа, 16:11
 
В миреПольшаУкраинаТомаш СемонякВладимир ПутинРоссияНАТОТакер КарлсонПолитика
 
 
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