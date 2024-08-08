https://ria.ru/20240808/bloomberg-1964829000.html

"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России

"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России - РИА Новости, 08.08.2024

"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России

Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:27

2024-08-08T09:27

2024-08-08T14:29

в мире

польша

украина

томаш семоняк

владимир путин

россия

нато

такер карлсон

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка."Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — приводит журналистка слова политика.Как указала обозреватель, Польша планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного фланга от якобы возможных угроз со стороны России на фоне ее военной операции на Украине.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20240807/forbes-1964686592.html

польша

украина

россия

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в мире, польша, украина, томаш семоняк, владимир путин, россия, нато, такер карлсон, политика