https://ria.ru/20240808/bloomberg-1964829000.html
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России - РИА Новости, 08.08.2024
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России
Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:27
2024-08-08T09:27
2024-08-08T14:29
в мире
польша
украина
томаш семоняк
владимир путин
россия
нато
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_738:0:2985:1264_1920x0_80_0_0_27d4e0a524c7e473781ca58daf281430.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка."Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты", — приводит журналистка слова политика.Как указала обозреватель, Польша планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного фланга от якобы возможных угроз со стороны России на фоне ее военной операции на Украине.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20240807/forbes-1964686592.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9fa784f0fa0ccb64e7b2a098545ea4b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, томаш семоняк, владимир путин, россия, нато, такер карлсон, политика
В мире, Польша, Украина, Томаш Семоняк, Владимир Путин, Россия, НАТО, Такер Карлсон, Политика
"Это революция". СМИ сообщили о дерзком решении Польши из-за России
Bloomberg: Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО