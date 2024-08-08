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Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 08.08.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
11:34 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/blagoustroystvo-1964870646.html
Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году
Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 08.08.2024
Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе появится 30 новых общественных пространств, в числе которых парки и скверы,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:34
2024-08-08T11:34
рязанская область
рязань
сасово
павел малков
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РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе появится 30 новых общественных пространств, в числе которых парки и скверы, набережные и зоны отдыха. "В регионе в этом году появится 30 новых общественных пространств. Делаем это благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В муниципалитетах создаем новые парки и скверы, набережные и зоны отдыха", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в области также продолжается обновление привычных для жителей и любимых ими мест отдыха, где появляются прогулочные зоны, освещение, видеонаблюдение. В число таких проектов входят, в частности, Лесопарк и Черезовские пруды в Рязани. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, добавил Павел Малков, в Сасове появится набережная реки Сасовка, а в Шацке — многофункциональное пространство на центральной площади. "Федеральный проект открывает большие возможности для благоустройства общественных пространств. Активно ими пользуемся, чтобы в регионе появлялись комфортные, современные, наполненные смыслом территории", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html
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рязань, сасово, павел малков
Рязанская область, Рязань, Сасово, Павел Малков

Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе появится 30 новых общественных пространств, в числе которых парки и скверы, набережные и зоны отдыха.
"В регионе в этом году появится 30 новых общественных пространств. Делаем это благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В муниципалитетах создаем новые парки и скверы, набережные и зоны отдыха", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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По его словам, в области также продолжается обновление привычных для жителей и любимых ими мест отдыха, где появляются прогулочные зоны, освещение, видеонаблюдение. В число таких проектов входят, в частности, Лесопарк и Черезовские пруды в Рязани.
Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, добавил Павел Малков, в Сасове появится набережная реки Сасовка, а в Шацке — многофункциональное пространство на центральной площади.
"Федеральный проект открывает большие возможности для благоустройства общественных пространств. Активно ими пользуемся, чтобы в регионе появлялись комфортные, современные, наполненные смыслом территории", - подчеркнул глава региона.
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Рязанская областьРязаньСасовоПавел Малков
 
 
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