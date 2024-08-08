https://ria.ru/20240808/blagoustroystvo-1964870646.html

Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году

Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 08.08.2024

Тридцать проектов благоустройства реализуют в Рязанской области в этом году

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе появится 30 новых общественных пространств, в числе которых парки и скверы,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:34

2024-08-08T11:34

2024-08-08T11:34

рязанская область

рязань

сасово

павел малков

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РЯЗАНЬ, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе появится 30 новых общественных пространств, в числе которых парки и скверы, набережные и зоны отдыха. "В регионе в этом году появится 30 новых общественных пространств. Делаем это благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В муниципалитетах создаем новые парки и скверы, набережные и зоны отдыха", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в области также продолжается обновление привычных для жителей и любимых ими мест отдыха, где появляются прогулочные зоны, освещение, видеонаблюдение. В число таких проектов входят, в частности, Лесопарк и Черезовские пруды в Рязани. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, добавил Павел Малков, в Сасове появится набережная реки Сасовка, а в Шацке — многофункциональное пространство на центральной площади. "Федеральный проект открывает большие возможности для благоустройства общественных пространств. Активно ими пользуемся, чтобы в регионе появлялись комфортные, современные, наполненные смыслом территории", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html

https://ria.ru/20240719/soglasheniya-1960792312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, сасово, павел малков