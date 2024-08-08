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Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 08.08.2024
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Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 08.08.2024
Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 400 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:20
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 400 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, работы на почти 400 объектах уже завершены. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета. "Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - уточнил Бирюков. Он отметил, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.
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москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве

Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 400 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, работы на почти 400 объектах уже завершены. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.
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