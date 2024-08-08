https://ria.ru/20240808/biryukov-1964845404.html

Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 08.08.2024

Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 400 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:20

2024-08-08T10:20

2024-08-08T10:20

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капремонт в москве

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 400 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, работы на почти 400 объектах уже завершены. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета. "Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - уточнил Бирюков. Он отметил, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.

https://ria.ru/20240807/biryukov-1964590965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве