Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 08.08.2024 (обновлено: 13:12 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/bespilotniki-1964908622.html
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект
Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:08
2024-08-08T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964909005_0:47:1113:673_1920x0_80_0_0_874918908bbb993b309bcf0760169936.jpg
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в хуторе Климовое FPV-дрон атаковал частное домовладение. В результате взрыва в доме выбиты окна и дверь, повреждены кровля, фасад и внутренняя отделка", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате сброса устройства с беспилотника выбиты окна и двери, а также повреждены стены в здании социального объекта. В селе Черемошное дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль.
https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964909005_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0a595bc987982f1c6de8039d4c53f582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект

В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект и частный дом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Борисовском районе Белгородской области. 8 августа 2024
Последствия атаки БПЛА в Борисовском районе Белгородской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Борисовском районе Белгородской области. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в хуторе Климовое FPV-дрон атаковал частное домовладение. В результате взрыва в доме выбиты окна и дверь, повреждены кровля, фасад и внутренняя отделка", - написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате сброса устройства с беспилотника выбиты окна и двери, а также повреждены стены в здании социального объекта. В селе Черемошное дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль.
Кадры работы расчета БПЛА первой славянской бригады под Торецком - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Российские беспилотники сбили украинский дрон с бомбами под Торецком
6 августа, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала