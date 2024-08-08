https://ria.ru/20240808/bespilotniki-1964908622.html
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект
Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:08
2024-08-08T13:08
2024-08-08T13:12
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в хуторе Климовое FPV-дрон атаковал частное домовладение. В результате взрыва в доме выбиты окна и дверь, повреждены кровля, фасад и внутренняя отделка", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате сброса устройства с беспилотника выбиты окна и двери, а также повреждены стены в здании социального объекта. В селе Черемошное дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль.
https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект
В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект и частный дом