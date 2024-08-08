https://ria.ru/20240808/bespilotniki-1964908622.html

В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект

В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгородской области беспилотники повредили социальный объект

Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:08

2024-08-08T13:08

2024-08-08T13:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и грузовой автомобиль повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Борисовском районе в хуторе Климовое FPV-дрон атаковал частное домовладение. В результате взрыва в доме выбиты окна и дверь, повреждены кровля, фасад и внутренняя отделка", - написал Гладков. По словам губернатора, в Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате сброса устройства с беспилотника выбиты окна и двери, а также повреждены стены в здании социального объекта. В селе Черемошное дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль.

https://ria.ru/20240806/bespilotniki-1964304914.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины