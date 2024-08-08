https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1965058958.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО около 20.25 и 20.55 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:15

2024-08-08T22:15

2024-08-08T22:15

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 20.25 и 20.55 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Восьмого августа около 20.25 и 20.55 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

курская область

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курская область, россия