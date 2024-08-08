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Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО около 20.25 и 20.55 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:15
2024-08-08T22:15
2024-08-08T22:15
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 20.25 и 20.55 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Восьмого августа около 20.25 и 20.55 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью