https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964814425.html

Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника

Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024

Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника

Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:15

2024-08-08T08:15

2024-08-08T08:56

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

курская область

происшествия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны."Восьмого августа с 4:20 до 6:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Ночью российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и два — над Курской областью.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240807/raschet-1964634353.html

орловская область

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, россия, курская область, происшествия