https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964814425.html
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника
Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:15
2024-08-08T08:15
2024-08-08T08:56
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
курская область
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны."Восьмого августа с 4:20 до 6:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Ночью российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и два — над Курской областью.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, россия, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Курская область, Происшествия
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника
ПВО утром перехватили два дрона над Курской и Орловской областями