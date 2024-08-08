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Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024
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08:15 08.08.2024 (обновлено: 08:56 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964814425.html
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника
Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:15
2024-08-08T08:56
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
курская область
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны.&quot;Восьмого августа с 4:20 до 6:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — уточнили в ведомстве.Ночью российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и два — над Курской областью.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240807/raschet-1964634353.html
орловская область
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орловская область, россия, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Курская область, Происшествия
Над Курской и Орловской областями перехватили два беспилотника

ПВО утром перехватили два дрона над Курской и Орловской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дежурные средства ПВО рано утром перехватили два украинских беспилотника над Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны.
«

"Восьмого августа с 4:20 до 6:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Ночью российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и два — над Курской областью.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияКурская областьПроисшествия
 
 
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