https://ria.ru/20240808/belousov-1964946628.html
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 08.08.2024
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"
Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:24
2024-08-08T15:24
2024-08-08T15:24
андрей белоусов
владимир путин
михаил дегтярев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства. "Включить в состав Комитета следующих лиц: Белоусова А.Р. - министра обороны Российской Федерации", - сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации. Кроме того, в состав комиссии включены министр спорта РФ Михаил Дегтярев и министр транспорта Роман Старовойт, а Олег Матыцин, Артур Чилингаров и Александра Левицкая были исключены из комитета.
https://ria.ru/20230809/prazdnovanie-1889106517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, владимир путин, михаил дегтярев, россия, политика
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Россия, Политика
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"
Путин включил министра обороны Белоусова в состав оргкомитета "Победа"