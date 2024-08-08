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Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 08.08.2024
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15:24 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/belousov-1964946628.html
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 08.08.2024
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"
Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:24
2024-08-08T15:24
андрей белоусов
владимир путин
михаил дегтярев
россия
политика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства. "Включить в состав Комитета следующих лиц: Белоусова А.Р. - министра обороны Российской Федерации", - сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации. Кроме того, в состав комиссии включены министр спорта РФ Михаил Дегтярев и министр транспорта Роман Старовойт, а Олег Матыцин, Артур Чилингаров и Александра Левицкая были исключены из комитета.
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андрей белоусов, владимир путин, михаил дегтярев, россия, политика
Андрей Белоусов, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Россия, Политика
Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"

Путин включил министра обороны Белоусова в состав оргкомитета "Победа"

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства.
"Включить в состав Комитета следующих лиц: Белоусова А.Р. - министра обороны Российской Федерации", - сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.
Кроме того, в состав комиссии включены министр спорта РФ Михаил Дегтярев и министр транспорта Роман Старовойт, а Олег Матыцин, Артур Чилингаров и Александра Левицкая были исключены из комитета.
Военнослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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9 августа 2023, 15:52
 
Андрей БелоусовВладимир ПутинМихаил ДегтяревРоссияПолитика
 
 
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