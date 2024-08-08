https://ria.ru/20240808/belousov-1964946628.html

Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"

Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 08.08.2024

Путин включил Белоусова в состав оргкомитета "Победа"

Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:24

2024-08-08T15:24

2024-08-08T15:24

андрей белоусов

владимир путин

михаил дегтярев

россия

политика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета "Победа", следует из указа главы государства. "Включить в состав Комитета следующих лиц: Белоусова А.Р. - министра обороны Российской Федерации", - сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации. Кроме того, в состав комиссии включены министр спорта РФ Михаил Дегтярев и министр транспорта Роман Старовойт, а Олег Матыцин, Артур Чилингаров и Александра Левицкая были исключены из комитета.

https://ria.ru/20230809/prazdnovanie-1889106517.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей белоусов, владимир путин, михаил дегтярев, россия, политика