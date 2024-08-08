https://ria.ru/20240808/belgorod-1965044102.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.08.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:31

2024-08-08T20:31

2024-08-08T20:42

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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белгородская область

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу... По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП (скорой медицинской помощи) в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", - написал Гладков в своём Telegram-канале.Он также уточнил, что в Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух многоквартирных домов и в трех частных домах, ещё в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа, повреждены 10 автомобилей, четыре из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись."Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали девять огнеборцев и две единицы техники", - добавил он.Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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Наталья Макарова

вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)