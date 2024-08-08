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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 08.08.2024 (обновлено: 20:42 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/belgorod-1965044102.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.08.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:31
2024-08-08T20:42
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу... По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП (скорой медицинской помощи) в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", - написал Гладков в своём Telegram-канале.Он также уточнил, что в Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух многоквартирных домов и в трех частных домах, ещё в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа, повреждены 10 автомобилей, четыре из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись."Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали девять огнеборцев и две единицы техники", - добавил он.Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля.
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белгород
белгородская область
украина
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть пострадавшие

Гладков: над Белгородом уничтожили несколько воздушных целей, ранены 2 человека

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу... По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча. Пострадавшая доставляется бригадой СМП (скорой медицинской помощи) в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он также уточнил, что в Белгороде выбиты окна в 12 квартирах двух многоквартирных домов и в трех частных домах, ещё в одном частном доме пробита кровля и плита перекрытия второго этажа, повреждены 10 автомобилей, четыре из которых в результате прямого попадания снаряда загорелись.
"Пожар оперативно потушен силами МЧС: на месте работали девять огнеборцев и две единицы техники", - добавил он.
Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Ближняя Игуменка различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, посечены крыши и заборы. В поселке Северный осколками посечены два легковых автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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