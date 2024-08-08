https://ria.ru/20240808/belgorod-1964796290.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:51
2024-08-08T01:51
2024-08-08T01:56
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность сохраняется в Шебекино и Шебекинском округе. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240402/belgorod-1937233202.html
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе