https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста - РИА Новости, 08.08.2024
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:56
2024-08-08T12:56
2024-08-08T13:04
культура
чеченская республика (чечня)
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Присвоить почетное звание "Заслуженный артист РФ" Байсаровой Марет Дениевне - министру культуры Чеченской Республики", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240726/spetsoperatsiya-1962250239.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), владимир путин
Культура, Чеченская республика (Чечня), Владимир Путин
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста
Путин присвоил министру культуры Чечни Байсаровой звание заслуженного артиста