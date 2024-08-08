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Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста - РИА Новости, 08.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:56 08.08.2024 (обновлено: 13:04 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста - РИА Новости, 08.08.2024
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:56
2024-08-08T13:04
культура
чеченская республика (чечня)
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Присвоить почетное звание "Заслуженный артист РФ" Байсаровой Марет Дениевне - министру культуры Чеченской Республики", - говорится в документе.
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чеченская республика (чечня), владимир путин
Культура, Чеченская республика (Чечня), Владимир Путин
Министр культуры Чечни Байсарова получила звание заслуженного артиста

Путин присвоил министру культуры Чечни Байсаровой звание заслуженного артиста

© Фото : Чеченский государственный драматический театр им. Х.НурадиловаМинистр культуры Чеченской Республики Марет Байсарова
Министр культуры Чеченской Республики Марет Байсарова - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Чеченский государственный драматический театр им. Х.Нурадилова
Министр культуры Чеченской Республики Марет Байсарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист РФ" Байсаровой Марет Дениевне - министру культуры Чеченской Республики", - говорится в документе.
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КультураЧеченская республика (Чечня)Владимир Путин
 
 
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