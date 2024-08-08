https://ria.ru/20240808/bayden-1964802314.html

Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена - РИА Новости, 08.08.2024

Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

Сын американского президента Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда Джо РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:45

2024-08-08T03:45

2024-08-08T03:45

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда Джо Байден являлся американским вице-президентом, следует из опубликованных судебных документов прокуратуры. По утверждению следователей во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом, отпрыск американского лидера получал от иностранных фирм и государств значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста. "Власти представят доказательство того, что ответчик (Хантер Байден - ред.) и деловой партнер 1 получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение", - указано в документе, поданном американскими прокурорами. Как удалось выяснить прокуратуре, Хантер Байден работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который находился под уголовным преследованием у себя в стране и стремился "оспорить предъявленные ему обвинения во взятке". "Доказательства того, что ответчик согласился сделать и сделал для Г. П. (Габриэля Поповичу - ред.), показывают состояние ума и намерения ответчика... Это также служит доказательством того, что действия ответчика не отражают кого-то с ограниченной дееспособностью, учитывая, что он согласился совершить попытку оказать влияние на государственную политику США и получить миллионы долларов", - добавили прокуроры. В июне конгресс США обратился в министерство юстиции страны с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена. Надзорный комитет, юридический и комитет по путям и средствам палаты представителей США в настоящее время проводят расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Законодатели изучают показания свидетелей и документы, которые могут доказать торговлю влиянием и коррупционные связи американского президента и членов его семьи. Как установили конгрессмены, с 2014 года, когда Байден являлся вице-президентом, его семья получила свыше 35 миллионов долларов, однако обоснованных законных подтверждений, за что были выплачены эти деньги, так и не удалось установить.

https://ria.ru/20231205/brifing-1913782867.html

https://ria.ru/20240808/bayden-1964788488.html

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