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Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа - РИА Новости, 08.08.2024

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Президент США Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в стране в случае поражения бывшего американского лидера Дональда Трампа на ноябрьских президентских РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:10

2024-08-08T00:10

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в стране в случае поражения бывшего американского лидера Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CBS News."Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен", — сказал он в ответ на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.Шестого января 2021 года сторонники Трампа в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы его соперника, демократа Джо Байдена, напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

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в мире, сша, чикаго, дональд трамп, джо байден, камала харрис