https://ria.ru/20240808/bastrykin-1965069814.html
Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС
Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС - РИА Новости, 08.08.2024
Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о водителе, напавшем на сотрудника ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:31
2024-08-08T23:31
2024-08-08T23:31
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 8 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о водителе, напавшем на сотрудника ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "А.И. Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике", - сообщает СК РФ. Ранее региональное СУСК сообщило о задержании водителя, напавшего на сотрудника ДПС при исполнении. По версии следствия, сотрудниками ДПС районного отдела полиции в ходе патрулирования улиц села Учкекен был остановлен автомобиль с тонированными стеклами. На высказанное сотрудником требование о предъявлении документов водитель и несколько пассажиров применили в отношении него физическое насилие и скрылись с места происшествия. "Однако в социальных медиа выдвигается версия о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении мужчин", - говорится в сообщении СУСК РФ по КЧР. МВД по Карачаево-Черкесии ранее сообщило, что ведомство по факту произошедшего проводит служебную проверку.
https://ria.ru/20240808/sobaka-1964860043.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС
Бастрыкин запросил доклад по делу о водителе, напавшем на сотрудника ДПС в КЧР