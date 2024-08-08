https://ria.ru/20240808/bastrykin-1965069814.html

Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС

Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС - РИА Новости, 08.08.2024

Глава СК заинтересовался делом водителя из КЧР, напавшего на инспектора ДПС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о водителе, напавшем на сотрудника ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:31

2024-08-08T23:31

2024-08-08T23:31

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 8 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о водителе, напавшем на сотрудника ДПС в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "А.И. Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в Карачаево-Черкесской Республике", - сообщает СК РФ. Ранее региональное СУСК сообщило о задержании водителя, напавшего на сотрудника ДПС при исполнении. По версии следствия, сотрудниками ДПС районного отдела полиции в ходе патрулирования улиц села Учкекен был остановлен автомобиль с тонированными стеклами. На высказанное сотрудником требование о предъявлении документов водитель и несколько пассажиров применили в отношении него физическое насилие и скрылись с места происшествия. "Однако в социальных медиа выдвигается версия о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении мужчин", - говорится в сообщении СУСК РФ по КЧР. МВД по Карачаево-Черкесии ранее сообщило, что ведомство по факту произошедшего проводит служебную проверку.

https://ria.ru/20240808/sobaka-1964860043.html

https://ria.ru/20240407/napadenie-1938433940.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)