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Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве - РИА Новости, 08.08.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:15

2024-08-08T10:15

2024-08-08T10:15

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Отмечается, что, по данным СМИ, около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, пострадавшие госпитализированы. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В.В. по данному факту возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240728/kriminal-1962192910.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)