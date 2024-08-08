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Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:15
2024-08-08T10:15
2024-08-08T10:15
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Отмечается, что, по данным СМИ, около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, пострадавшие госпитализированы. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В.В. по данному факту возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве
Глава СК поручил завести дело об отравлениях на Черкизовском мясокомбинате