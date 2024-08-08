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Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
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10:15 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/bastrykin-1964845767.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:15
2024-08-08T10:15
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Отмечается, что, по данным СМИ, около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, пострадавшие госпитализированы. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В.В. по данному факту возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в столовой в Москве

Глава СК поручил завести дело об отравлениях на Черкизовском мясокомбинате

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об отравлении десятков людей в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Отмечается, что, по данным СМИ, около 30 человек отравились в столовой Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве, пострадавшие госпитализированы.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В.В. по данному факту возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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