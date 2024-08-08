https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html

Командующий армией Бангладеш заявил о полной поддержке Мухаммада Юнуса

Командующий армией Бангладеш заявил о полной поддержке Мухаммада Юнуса - РИА Новости, 08.08.2024

Командующий армией Бангладеш заявил о полной поддержке Мухаммада Юнуса

Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявил о полной поддержке вооруженными силами Нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса как главы... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:39

2024-08-08T09:39

2024-08-08T11:13

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БАНГКОК, 8 авг – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявил о полной поддержке вооруженными силами Нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса как главы временного правительства страны, сообщает газета Daily Star. Такое заявление генерал сделал на пресс-конференции в Дакке вечером в среду, говорится в сообщении. Вакер-Уз-Заман рассказал журналистам о телефонном разговоре с 84-летним банкиром и всемирно известным экономистом, который в четверг возвращается в страну из Франции, где он посещал соревнования Олимпийских игр и проходил лечение. "Мне было очень приятно с ним поговорить. Мне показалось, что он очень настроен на то, чтобы взять на себя ответственность. Я уверен, что он успешно приведет нас к демократическому процессу, к всеобщей пользе", - заявил генерал. "Глава ВМС, командующий ВВС и я. Мы все поддержим его", — сказал он. Генерал Вакер-Уз-Заман также выразил надежду на то, что профессор Юнус получит поддержку всех политических партий и студентов и успешно выполнит свои обязанности. С требованием о назначении Мухаммада Юнуса главным советником (в исторической традиции Бангладеш – главой) временного правительства выступили в понедельник, через несколько часов после того, как ушедшая в отставку в результате массовых протестов экс-премьер Шейх Хасина покинула страну, студенческие активисты, организаторы протестов. Затем состоялась встреча президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с командованием армии, военно-воздушных и военно-морских сил страны и представителями политических партий, после чего президент принял студенческих лидеров. Ранее сообщалось, что, по словам генерала Вакер-Уз-Замана, временное правительство страны во главе с Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в 20.00 по местному времени (23.00 мск) в четверг 8 августа. Мухаммад Юнус должен прибыть в Дакку рейсом авиакомпании Emirates во второй половине дня в четверг. Предполагается, что в состав временного правительства войдут 15 человек. Некоторые региональные обозреватели считают, что в его составе, скорее всего, будут освобожденная из заключения лидер Националистической партии Бангладеш и экс-премьер Халеда Зиа и координатор студенческого движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, другие студенческие лидеры, а также представители военных.

https://ria.ru/20240805/protesty-1964233752.html

https://ria.ru/20240805/smi-1964238251.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, дакка (город), франция, шейх хасина, emirates, беспорядки в бангладеш