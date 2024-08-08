https://ria.ru/20240808/avitoe-1965072652.html

Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются

Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются - РИА Новости, 09.08.2024

Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются

"Авито" активно занимается проверкой и блокировкой фейковых объявлений по ускорению загрузки видео на YouTube, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-08T23:54

2024-08-08T23:54

2024-08-09T01:13

технологии

россия

эльдар муртазин

дмитрий песков

александр хинштейн

youtube

ростелеком

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Авито" активно занимается проверкой и блокировкой фейковых объявлений по ускорению загрузки видео на YouTube, сообщили РИА Новости в компании."Авито" убирают все объявления, обещающие за деньги ускорить работу Youtube, и отправляют их на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании, рассказали РИА Новости в компании.После того, как в четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах на разных площадках стали появляться предложения об ускорении сервиса.В четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения.Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

https://ria.ru/20240803/youtube--1963883030.html

https://ria.ru/20240802/google-1963760658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, эльдар муртазин, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube, ростелеком, google