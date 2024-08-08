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Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются - РИА Новости, 09.08.2024
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23:54 08.08.2024 (обновлено: 01:13 09.08.2024)
https://ria.ru/20240808/avitoe-1965072652.html
Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются
Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются - РИА Новости, 09.08.2024
Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются
"Авито" активно занимается проверкой и блокировкой фейковых объявлений по ускорению загрузки видео на YouTube, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-08T23:54
2024-08-09T01:13
технологии
россия
эльдар муртазин
дмитрий песков
александр хинштейн
youtube
ростелеком
google
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Авито" активно занимается проверкой и блокировкой фейковых объявлений по ускорению загрузки видео на YouTube, сообщили РИА Новости в компании."Авито" убирают все объявления, обещающие за деньги ускорить работу Youtube, и отправляют их на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании, рассказали РИА Новости в компании.После того, как в четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах на разных площадках стали появляться предложения об ускорении сервиса.В четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения.Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ. Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html
https://ria.ru/20240803/youtube--1963883030.html
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технологии, россия, эльдар муртазин, дмитрий песков, александр хинштейн, youtube, ростелеком, google
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн, YouTube, Ростелеком, Google
Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются

Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube проходят проверку и блокируются

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Авито" активно занимается проверкой и блокировкой фейковых объявлений по ускорению загрузки видео на YouTube, сообщили РИА Новости в компании.
Страница видеохостинга Платформа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В России запустили отечественный аналог YouTube
28 июня, 15:45
"Авито" убирают все объявления, обещающие за деньги ускорить работу Youtube, и отправляют их на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании, рассказали РИА Новости в компании.
После того, как в четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах на разных площадках стали появляться предложения об ускорении сервиса.
В четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Корреспондент проверил работу YouTube с компьютера в высоком качестве
3 августа, 18:11
Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.
Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России
2 августа, 19:19
 
ТехнологииРоссияЭльдар МуртазинДмитрий ПесковАлександр ХинштейнYouTubeРостелекомGoogle
 
 
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