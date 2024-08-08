Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube блокируются
Фейковые объявления по загрузке видео на YouTube проходят проверку и блокируются
© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Авито" активно занимается проверкой и блокировкой фейковых объявлений по ускорению загрузки видео на YouTube, сообщили РИА Новости в компании.
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"Авито" убирают все объявления, обещающие за деньги ускорить работу Youtube, и отправляют их на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании, рассказали РИА Новости в компании.
После того, как в четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах на разных площадках стали появляться предложения об ускорении сервиса.
В четверг днем видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения.
Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.
Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.