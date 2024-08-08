https://ria.ru/20240808/aviaudary-1964879468.html
ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области
ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.08.2024
ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы РФ наносят авиационные удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:49
2024-08-08T11:49
2024-08-08T11:49
специальная военная операция на украине
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сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят авиационные удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, сообщило Минобороны России. "Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области
ВС России наносят авиаудары по выдвигающимся резервам ВСУ в Сумской области