https://ria.ru/20240808/aviaudary-1964879468.html

ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области

ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 08.08.2024

ВС России наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы РФ наносят авиационные удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:49

2024-08-08T11:49

2024-08-08T11:49

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наносят авиационные удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, сообщило Минобороны России. "Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

россия

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность