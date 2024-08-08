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При атаке ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ataka-1965054719.html
При атаке ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2024
При атаке ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в четверг, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:41
2024-08-08T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в четверг, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Донецка сообщал о пострадавшем мужчине при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на поселок Старомихайловка. "Два мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками ранения средней тяжести получил пожилой мужчина 1941 года рождения. Как отмечает Пушилин, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, при обстрелах повреждения получили три жилых домостроения в Петровском районе Донецка и Пантелеймоновке, а при сбросе бооеприпаса с беспилотника ВСУ на Александровку был уничтожен автомобиль. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 27 вооруженных атак, выпущено более 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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донецк
донецкая народная республика
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Кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в Курской области
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в приграничном районе Курской области
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя

Пушилин: при атаках ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ по Донецку
Последствия атаки ВФУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в четверг, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее мэр Донецка сообщал о пострадавшем мужчине при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на поселок Старомихайловка.
«
"Два мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками ранения средней тяжести получил пожилой мужчина 1941 года рождения. Как отмечает Пушилин, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, при обстрелах повреждения получили три жилых домостроения в Петровском районе Донецка и Пантелеймоновке, а при сбросе бооеприпаса с беспилотника ВСУ на Александровку был уничтожен автомобиль.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 27 вооруженных атак, выпущено более 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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