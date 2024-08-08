Рейтинг@Mail.ru
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область
ООН в связи с нападением украинских военных на Курскую область призывает "все стороны" действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:30
2024-08-08T19:30
специальная военная операция на украине
курская область
в мире
россия
валерий герасимов
фархан хак
вооруженные силы украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg
ООН, 8 авг - РИА Новости. ООН в связи с нападением украинских военных на Курскую область призывает "все стороны" действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак."Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_34:0:862:621_1920x0_80_0_0_438c3331405dc7a6798ca26d48cf823d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, в мире, россия, валерий герасимов, фархан хак, вооруженные силы украины, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, Курская область, В мире, Россия, Валерий Герасимов, Фархан Хак, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, ООН
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область

Офис генсека ООН призвал защитить гражданское население Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в медиабанк
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг - РИА Новости. ООН в связи с нападением украинских военных на Курскую область призывает "все стороны" действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
«
"Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВ миреРоссияВалерий ГерасимовФархан ХакВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала