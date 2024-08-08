https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область

Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область

ООН в связи с нападением украинских военных на Курскую область призывает "все стороны" действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:30

2024-08-08T19:30

2024-08-08T19:30

специальная военная операция на украине

курская область

в мире

россия

валерий герасимов

фархан хак

вооруженные силы украины

владимир путин

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ООН, 8 авг - РИА Новости. ООН в связи с нападением украинских военных на Курскую область призывает "все стороны" действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак."Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, в мире, россия, валерий герасимов, фархан хак, вооруженные силы украины, владимир путин, оон