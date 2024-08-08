https://ria.ru/20240808/ataka-1964955840.html

На Западе раскрыли, зачем Киев атаковал Курскую область

На Западе раскрыли, зачем Киев атаковал Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

На Западе раскрыли, зачем Киев атаковал Курскую область

Украинские подразделения атакуют территорию России для поднятия рейтинга кандидата в президенты США Камалы Харрис, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:51

2024-08-08T15:51

2024-08-08T23:40

в мире

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курская область

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камала харрис

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинские подразделения атакуют территорию России для поднятия рейтинга кандидата в президенты США Камалы Харрис, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен."То, что здесь происходит, скорее всего, преследует две цели: получить более выгодные позиции для мирных переговоров и представить населению США положительные новости о политике Харрис перед выборами", — написал он в социальной сети X.По мнению эксперта, действия Киева лишь провоцируют эскалацию конфликта.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html

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в мире, россия, курская область, киев, камала харрис, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины