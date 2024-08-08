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В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку - РИА Новости, 08.08.2024
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14:51 08.08.2024 (обновлено: 16:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ataka-1964937849.html
В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку
В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку
В Курской области отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы, сообщило Минцифры России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:51
2024-08-08T16:02
курская область
происшествия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Курской области отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы, сообщило Минцифры России в Telegram-канале."Специалисты уже восстановили работу всех ресурсов", — уточнили в министерстве.В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 до 105 тысяч запросов в секунду на каждый адрес Cети."Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфрастуктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надежно защищена, атаки оперативно отражаются", — добавили в ведомстве.Сегодня региональное правительство сообщило, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны.Как сообщал член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев, в разработке атаки на Курскую область принимали участие британские спецслужбы.
https://ria.ru/20240808/podolyak-1964935492.html
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку

В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку на региональные сервисы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Курской области отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы, сообщило Минцифры России в Telegram-канале.
"Специалисты уже восстановили работу всех ресурсов", — уточнили в министерстве.
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В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 до 105 тысяч запросов в секунду на каждый адрес Cети.
"Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфрастуктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надежно защищена, атаки оперативно отражаются", — добавили в ведомстве.
Сегодня региональное правительство сообщило, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны.
Как сообщал член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев, в разработке атаки на Курскую область принимали участие британские спецслужбы.
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