https://ria.ru/20240808/ataka-1964937849.html

В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку

В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области отразили масштабную DDoS-атаку

В Курской области отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы, сообщило Минцифры России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:51

2024-08-08T14:51

2024-08-08T16:02

курская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Курской области отразили массированную DDoS-атаку на региональные сервисы, сообщило Минцифры России в Telegram-канале."Специалисты уже восстановили работу всех ресурсов", — уточнили в министерстве.В атаках участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании. При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 до 105 тысяч запросов в секунду на каждый адрес Cети."Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг. Однако хакерам не удалось нанести ущерб инфрастуктуре электронного правительства и получить доступ к данным пользователей. Вся информация надежно защищена, атаки оперативно отражаются", — добавили в ведомстве.Сегодня региональное правительство сообщило, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и оказались временно недоступны.Как сообщал член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев, в разработке атаки на Курскую область принимали участие британские спецслужбы.

https://ria.ru/20240808/podolyak-1964935492.html

https://ria.ru/20240808/evrokomissiya-1964936999.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия