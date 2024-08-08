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ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2024
ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области, повреждены инфраструктурный объект и частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:34
2024-08-08T06:34
2024-08-08T06:44
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области, повреждены инфраструктурный объект и частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект - в здании повреждены остекление и навес. Еще один вражеский беспилотник сдетонировал рядом с частным домом в селе Черемошное Белгородского района. В результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба", - написал он.Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах.
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Два дрона ВСУ атаковали Белгородскую область, поврежден инфраструктурный объект