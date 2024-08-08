https://ria.ru/20240808/ataka-1964809172.html

ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области

ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2024

ВСУ с помощью дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области

Два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области, повреждены инфраструктурный объект и частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T06:34

2024-08-08T06:34

2024-08-08T06:44

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два дрона ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области, повреждены инфраструктурный объект и частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект - в здании повреждены остекление и навес. Еще один вражеский беспилотник сдетонировал рядом с частным домом в селе Черемошное Белгородского района. В результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба", - написал он.Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков