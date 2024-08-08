https://ria.ru/20240808/arktika-1964958428.html

"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны

"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны - РИА Новости, 08.08.2024

"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны

Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:03

2024-08-08T16:03

2024-08-08T16:03

экономика

арктика

архангельск

россия

владимир панов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг - РИА Новости. Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. "Сейчас роль Арктики в ВВП нашей страны… оценивается в 15%. Если рассматривать процент населения, то он составляет 1,4%", - сказал Панов на форуме "Арктика-Регионы" в Архангельске.По его словам, это 2,5 миллиона человек. "Получается, производительность труда, именно людей, которые работают в Арктике, она на порядок выше, чем в среднем по стране", - добавил Панов.Второй форум "Арктика – Регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

арктика

архангельск

россия

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экономика, арктика, архангельск, россия, владимир панов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"