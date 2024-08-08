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"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны - РИА Новости, 08.08.2024
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16:03 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/arktika-1964958428.html
"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны
"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны - РИА Новости, 08.08.2024
"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны
Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:03
2024-08-08T16:03
экономика
арктика
архангельск
россия
владимир панов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг - РИА Новости. Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов. &quot;Сейчас роль Арктики в ВВП нашей страны… оценивается в 15%. Если рассматривать процент населения, то он составляет 1,4%&quot;, - сказал Панов на форуме &quot;Арктика-Регионы&quot; в Архангельске.По его словам, это 2,5 миллиона человек. &quot;Получается, производительность труда, именно людей, которые работают в Арктике, она на порядок выше, чем в среднем по стране&quot;, - добавил Панов.Второй форум "Арктика – Регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.
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экономика, арктика, архангельск, россия, владимир панов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Арктика, Архангельск, Россия, Владимир Панов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" отметил высокий вклад работающих в Арктике россиян в ВВП страны

Панов: 1,4% россиян работают в Арктике, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкМурманский порт
Мурманский порт - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Мурманский порт. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг - РИА Новости. Около 2,5 миллиона россиян работают в Арктике, это составляет 1,4% от населения страны, но их вклад в ВВП РФ составляет 15%, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
«

"Сейчас роль Арктики в ВВП нашей страны… оценивается в 15%. Если рассматривать процент населения, то он составляет 1,4%", - сказал Панов на форуме "Арктика-Регионы" в Архангельске.

По его словам, это 2,5 миллиона человек.
«

"Получается, производительность труда, именно людей, которые работают в Арктике, она на порядок выше, чем в среднем по стране", - добавил Панов.

Второй форум "Арктика – Регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.
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ЭкономикаАрктикаАрхангельскРоссияВладимир ПановГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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