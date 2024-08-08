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Суд заочно арестовал украинскую журналистку Соколовскую
Суд заочно арестовал украинскую журналистку Соколовскую - РИА Новости, 08.08.2024
Суд заочно арестовал украинскую журналистку Соколовскую
Суд Москвы заочно взял под стражу учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:46
2024-08-08T21:46
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд Москвы заочно взял под стражу учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы. Ранее МВД России объявило Соколовскую в розыск. В июле 2023 года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии. "С учетом позиции прокуратуры украинской журналистке Янине Соколовской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в отношении 51-летней Соколовской возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и заочно вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. Как полагает следствие, Соколовская с марта по май 2022 года распространила для просмотра в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. Обвиняемая скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
https://ria.ru/20231215/vyrypaev-1915962580.html
https://ria.ru/20240402/feyki-1937394387.html
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Происшествия, Россия, Москва, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд заочно арестовал украинскую журналистку Соколовскую
Суд заочно арестовал украинскую журналистку Соколовскую за фейки о ВС России
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд Москвы заочно взял под стражу учредителя портала "Известия на Украине" Янину Соколовскую по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы.
Ранее МВД России объявило Соколовскую в розыск. В июле 2023 года в столичном главке СК
сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
«
"С учетом позиции прокуратуры украинской журналистке Янине Соколовской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в отношении 51-летней Соколовской возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и заочно вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой.
Как полагает следствие, Соколовская с марта по май 2022 года распространила для просмотра в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.
Обвиняемая скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине
для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.