https://ria.ru/20240808/arest-1965042238.html

Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест

Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024

Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест

Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, поместили под домашний... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:13

2024-08-08T20:13

2024-08-08T20:19

происшествия

россия

нижегородская область

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, поместили под домашний арест, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Сегодня судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

https://ria.ru/20240504/arest-1943896224.html

россия

нижегородская область

выкса

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происшествия, россия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф)