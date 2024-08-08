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Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024
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20:13 08.08.2024 (обновлено: 20:19 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/arest-1965042238.html
Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест
Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024
Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест
Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, поместили под домашний... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:13
2024-08-08T20:19
происшествия
россия
нижегородская область
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, поместили под домашний арест, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Сегодня судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).
https://ria.ru/20240504/arest-1943896224.html
россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Выкса, Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородку, натравившую на соседа собаку, поместили под домашний арест

Жительницу Выксы, натравившую овчарку на соседа, поместили под домашний арест

© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramЗадержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области
Задержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Задержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, поместили под домашний арест, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«
"Сегодня судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьВыксаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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