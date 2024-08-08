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В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном - РИА Новости, 08.08.2024
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17:18 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/arest-1964996569.html
В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном
В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном - РИА Новости, 08.08.2024
В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном
Жителя Нижнего Новгорода, четырехлетний сын которого отравился метадоном, арестовали на 2 суток, мать ребенка оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:18
2024-08-08T17:18
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, четырехлетний сын которого отравился метадоном, арестовали на 2 суток, мать ребенка оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Как сообщало региональное управление СК РФ, 4 августа в больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого диагностировали отравление наркотиками. Метадон, скорее всего, попал к ребенку от его родителей, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. "Отца мальчика подвергли административному аресту на 2 суток по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство, мать оштрафовали на 4 тысячи рублей по статье 6.9 КоАП за отказ пройти освидетельствование на наркотики", - сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседница агентства добавила, что сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, который проводит проверку.
https://ria.ru/20240514/noski-1945977437.html
https://ria.ru/20240314/otravlenie-1932962467.html
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном

В Нижнем Новгороде на 2 суток арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, четырехлетний сын которого отравился метадоном, арестовали на 2 суток, мать ребенка оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Как сообщало региональное управление СК РФ, 4 августа в больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого диагностировали отравление наркотиками. Метадон, скорее всего, попал к ребенку от его родителей, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Отца мальчика подвергли административному аресту на 2 суток по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство, мать оштрафовали на 4 тысячи рублей по статье 6.9 КоАП за отказ пройти освидетельствование на наркотики", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства добавила, что сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, который проводит проверку.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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