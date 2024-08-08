https://ria.ru/20240808/arest-1964996569.html

В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном

В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном - РИА Новости, 08.08.2024

В Нижнем Новгороде арестовали отца ребенка, отравившегося метадоном

Жителя Нижнего Новгорода, четырехлетний сын которого отравился метадоном, арестовали на 2 суток, мать ребенка оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:18

2024-08-08T17:18

2024-08-08T17:18

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, четырехлетний сын которого отравился метадоном, арестовали на 2 суток, мать ребенка оштрафовали на 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. Как сообщало региональное управление СК РФ, 4 августа в больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого диагностировали отравление наркотиками. Метадон, скорее всего, попал к ребенку от его родителей, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. "Отца мальчика подвергли административному аресту на 2 суток по статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство, мать оштрафовали на 4 тысячи рублей по статье 6.9 КоАП за отказ пройти освидетельствование на наркотики", - сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседница агентства добавила, что сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, который проводит проверку.

https://ria.ru/20240514/noski-1945977437.html

https://ria.ru/20240314/otravlenie-1932962467.html

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)