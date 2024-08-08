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Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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01:03 08.08.2024 (обновлено: 01:04 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/antonov-1964792891.html
Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области
Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области
Реакция США на нападение ВСУ на Курскую область возмутительна, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:03
2024-08-08T01:04
в мире
россия
курская область
вашингтон (штат)
анатолий антонов
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владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Реакция США на нападение ВСУ на Курскую область возмутительна, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны", — сообщил он журналистам.Как отметил Антонов, от чиновников из Вашингтона не прозвучало "ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии".Дипломат призвал США прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/slutskij-1964787521.html
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в мире, россия, курская область, вашингтон (штат), анатолий антонов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку ВСУ в Курской области

Посол Антонов назвал реакцию США на атаку ВСУ в Курской области возмутительной

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Реакция США на нападение ВСУ на Курскую область возмутительна, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны", — сообщил он журналистам.
Как отметил Антонов, от чиновников из Вашингтона не прозвучало "ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии".
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.
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Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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В миреРоссияКурская областьВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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