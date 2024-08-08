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Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 08.08.2024 (обновлено: 03:19 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/antonov-1964792221.html
Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией
Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией - РИА Новости, 08.08.2024
Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией
Вылазка ВСУ в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:58
2024-08-08T03:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
валерий герасимов
анатолий антонов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Вылазка ВСУ в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как подчеркнул дипломат, удары по школам, больницам, автомобилям "скорой" и жилым домам нельзя считать правом на самооборону.По словам главы российской дипмиссии, провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Как подчеркнул посол, все попытки Киева остановить ВС России бесполезны, войска будут и дальше освобождать российские земли.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html
https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html
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россия, курская область, киев, валерий герасимов, анатолий антонов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией

Антонов: никто не скрывает, что ВСУ убивали россиян американским оружием

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Вылазка ВСУ в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как подчеркнул дипломат, удары по школам, больницам, автомобилям "скорой" и жилым домам нельзя считать правом на самооборону.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Госдуме заявили о причастности Британии к вылазке ВСУ в Курской области
Вчера, 20:56
По словам главы российской дипмиссии, провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Как подчеркнул посол, все попытки Киева остановить ВС России бесполезны, войска будут и дальше освобождать российские земли.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
Вчера, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВалерий ГерасимовАнатолий АнтоновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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