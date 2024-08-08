https://ria.ru/20240808/antonov-1964792221.html

Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией

Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией - РИА Новости, 08.08.2024

Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористической акцией

Вылазка ВСУ в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:58

2024-08-08T00:58

2024-08-08T03:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

валерий герасимов

анатолий антонов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Вылазка ВСУ в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как подчеркнул дипломат, удары по школам, больницам, автомобилям "скорой" и жилым домам нельзя считать правом на самооборону.По словам главы российской дипмиссии, провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Как подчеркнул посол, все попытки Киева остановить ВС России бесполезны, войска будут и дальше освобождать российские земли.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

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россия, курская область, киев, валерий герасимов, анатолий антонов, владимир путин, вооруженные силы украины