https://ria.ru/20240808/alkogol-1965062179.html

Подписан закон, позволяющий ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере

Подписан закон, позволяющий ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере - РИА Новости, 08.08.2024

Подписан закон, позволяющий ускорить выдачу лицензий в алкогольной сфере

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:35

2024-08-08T22:35

2024-08-08T22:35

экономика

россия

максим топилин

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на поддержку добросовестных участников рынка, которые смогут быстрее получать лицензии и приступать к работе, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Запрашиваемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. В результате время на подготовку документов для оформления лицензирования кратно снизится, пояснял Топилин. Одновременно уточняются основания для отказа в выдаче лицензии. При этом из-под лицензирования выводится не только производство красителей для мебельной промышленности, полиграфических красок и лаков, но и оборот такой продукции. Также до 30 дней сокращается срок, в течение которого не допускается использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после представления в лицензирующий орган перечня видов такого оборудования и сертификатов. Закон также предусматривает, что правительство РФ будет определять случаи и порядок опломбирования счетчиков объема готовой продукции, которые устанавливаются на технологическое оборудование для производства вина, в том числе игристого, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных и виноградосодержащих напитков, плодовых сброженных материалов, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением некоторых норм, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20240311/spirt-1932312535.html

https://ria.ru/20240805/moskva-1964130502.html

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экономика, россия, максим топилин, владимир путин, госдума рф