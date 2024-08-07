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Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации
Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации - РИА Новости, 07.08.2024
Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации
Украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации, сообщил муж погибшей в эфире телеканала "Соловьев... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:09
2024-08-07T22:09
2024-08-07T23:23
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ТУЛА, 7 авг — РИА Новости. Украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации, сообщил муж погибшей в эфире телеканала "Соловьев Live"."Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. <…> Следующая ехала она, метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама. С мамой и сыном все в порядке, а Нину ранили", — рассказал мужчина.Это ранение оказалось смертельным.Муж погибшей девушки добавил, что своими глазами видел украинского военного, который открыл огонь по его семье, — у него была каска с синей повязкой и автомат.Попытка вторжения в Курскую областьПодразделения ВСУ численностью до тысячи человек утром 6 августа попытались захватить часть территории Суджанского района Курской области. Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, российским подразделениям совместными действиями удалось остановить продвижение противника. ВСУ потеряли 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным Минздрава, в результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, включая шестерых детей. Госпитализированы 19 человек, среди них четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html
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курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Суджанский район
Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации
Боевик ВСУ застрелил девушку из села Куриловка под Курском во время эвакуации
ТУЛА, 7 авг — РИА Новости.
Украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации, сообщил муж погибшей в эфире телеканала "Соловьев Live
".
"Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. <…> Следующая ехала она, метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама. С мамой и сыном все в порядке, а Нину ранили", — рассказал мужчина.
Это ранение оказалось смертельным.
Муж погибшей девушки добавил, что своими глазами видел украинского военного, который открыл огонь по его семье, — у него была каска с синей повязкой и автомат.
Попытка вторжения в Курскую область
Подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек утром 6 августа попытались захватить часть территории Суджанского района Курской области. Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
, российским подразделениям совместными действиями удалось остановить продвижение противника. ВСУ потеряли 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным Минздрава, в результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, включая шестерых детей. Госпитализированы 19 человек, среди них четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.
СК
возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.