https://ria.ru/20240807/zhitelnitsa-1964775698.html

Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации

Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации - РИА Новости, 07.08.2024

Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации

Украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации, сообщил муж погибшей в эфире телеканала "Соловьев... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:09

2024-08-07T22:09

2024-08-07T23:23

специальная военная операция на украине

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

суджанский район

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ТУЛА, 7 авг — РИА Новости. Украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации, сообщил муж погибшей в эфире телеканала "Соловьев Live"."Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. <…> Следующая ехала она, метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама. С мамой и сыном все в порядке, а Нину ранили", — рассказал мужчина.Это ранение оказалось смертельным.Муж погибшей девушки добавил, что своими глазами видел украинского военного, который открыл огонь по его семье, — у него была каска с синей повязкой и автомат.Попытка вторжения в Курскую областьПодразделения ВСУ численностью до тысячи человек утром 6 августа попытались захватить часть территории Суджанского района Курской области. Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, российским подразделениям совместными действиями удалось остановить продвижение противника. ВСУ потеряли 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным Минздрава, в результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, включая шестерых детей. Госпитализированы 19 человек, среди них четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

https://ria.ru/20240807/ataka-1964765367.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, суджанский район