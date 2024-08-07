Алтайскому краю выделили допсредства на жилье для сельских специалистов
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяАлтайскому краю выделили допсредства на жилье для сельских специалистов
Алтайскому краю выделили допсредства на жилье для сельских специалистов
БАРНАУЛ, 7 авг – РИА Новости. Алтайскому краю выделили дополнительные деньги на жилье для молодых сельских специалистов, в следующем году для них купят 40 домов в районах региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств 18 регионам России на строительство арендного жилья для молодых специалистов, которые переезжают в сёла работать на аграрных предприятиях. Теперь в общей сложности на этот год на нужды нашего края заложено 205 миллионов рублей — в четыре раза больше, чем было изначально. За счет этого мы сможем приобрести 40 домов в Целинном и Кулундинском районах, а также заняться строительством инфраструктуры под микрорайон в Тальменском районе", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что за два года в Тальменке планируют построить малоэтажный жилой комплекс на 44 дома. Предполагается, что одну половину займут аграрии, а другую — сотрудники социальной сферы. Из 338 миллионов рублей, необходимых для реализации этого проекта, 214 миллионов — средства бюджета РФ.
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"Вопрос обеспечения жильем молодых специалистов, которые готовы работать в небольших населенных пунктах, я поднимал, в частности, на встрече с президентом Владимиром Путиным еще в конце 2022 года. После этого — в том числе благодаря успешному сотрудничеству с правительством РФ — мы продвинулись в этом и многих других аспектах нашего алтайского сельского стандарта, в соответствии с которым мы повсеместно, в частности, и улучшаем систему здравоохранения, и приводим в порядок дороги, и ремонтируем и строим дома культуры, спортивные площадки", - уточнил глава региона.
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