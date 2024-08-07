Рейтинг@Mail.ru
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964717926.html
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России - РИА Новости, 07.08.2024
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России
Владимир Зеленский активными военными действиями против России хочет привлечь как можно больше внимания к конфликту на Украине и втянуть НАТО, заявил бывший... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:21
2024-08-07T17:21
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский активными военными действиями против России хочет привлечь как можно больше внимания к конфликту на Украине и втянуть НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я думаю, что украинцы сейчас в отчаянии, они пытаются сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к конфликту. Я уверен, что Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к боевым действиям, потому что это повысит шансы на вовлечение НАТО в войну", — полагает эксперт.По словам Шаффера, украинские власти ищут способы применить поставленные ВСУ истребители F-16 в качестве наступательного оружия, а не ограничиваться их оборонительными функциями. При этом бывший разведчик уточнил, что ресурсы и возможности Киева начинают таять на глазах.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20240807/voyna-1964664319.html
https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964713207.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7d28f58740f100d016861b085f82baa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский своими действиями хочет втянуть в конфликт НАТО

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский активными военными действиями против России хочет привлечь как можно больше внимания к конфликту на Украине и втянуть НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я думаю, что украинцы сейчас в отчаянии, они пытаются сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к конфликту. Я уверен, что Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к боевым действиям, потому что это повысит шансы на вовлечение НАТО в войну", — полагает эксперт.
Американская авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец Джеральд Форд, в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Пришло время". В Британии спрогнозировали начало мировой войны
Вчера, 15:04
По словам Шаффера, украинские власти ищут способы применить поставленные ВСУ истребители F-16 в качестве наступательного оружия, а не ограничиваться их оборонительными функциями. При этом бывший разведчик уточнил, что ресурсы и возможности Киева начинают таять на глазах.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети
Вчера, 17:15
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала