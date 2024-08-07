https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964717926.html

"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России

"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России - РИА Новости, 07.08.2024

"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского по России

Владимир Зеленский активными военными действиями против России хочет привлечь как можно больше внимания к конфликту на Украине и втянуть НАТО, заявил бывший... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:21

2024-08-07T17:21

2024-08-07T17:21

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский активными военными действиями против России хочет привлечь как можно больше внимания к конфликту на Украине и втянуть НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я думаю, что украинцы сейчас в отчаянии, они пытаются сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к конфликту. Я уверен, что Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к боевым действиям, потому что это повысит шансы на вовлечение НАТО в войну", — полагает эксперт.По словам Шаффера, украинские власти ищут способы применить поставленные ВСУ истребители F-16 в качестве наступательного оружия, а не ограничиваться их оборонительными функциями. При этом бывший разведчик уточнил, что ресурсы и возможности Киева начинают таять на глазах.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240807/voyna-1964664319.html

https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964713207.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16