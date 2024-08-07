https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964649684.html

В Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Зеленском

В Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Зеленском - РИА Новости, 07.08.2024

В Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Зеленском

Сотрудники таможни московского аэропорта "Шереметьево" перехватили запрещенную книгу о Владимире Зеленском, которую заказал в Польше россиянин, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:18

2024-08-07T14:18

2024-08-07T14:18

польша

россия

владимир зеленский

шереметьево (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евразийский экономический союз

происшествия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники таможни московского аэропорта "Шереметьево" перехватили запрещенную книгу о Владимире Зеленском, которую заказал в Польше россиянин, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС РФ. "Книгу о Владимире Зеленском под названием "Шоумен" задержали шереметьевские таможенники. Её заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив как экспресс-груз", - говорится в релизе. Мужчина пояснил, что коллекционирует "историческую литературу и приобрел печатное издание для личного пользования". В ведомстве отметили, что, согласно экспертизе, книга попадает в перечень товаров, "запрещённых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС". Она написана американским журналистом Саймоном Шустером. Изложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам страны и нравственности её граждан. Товар изъят. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ "несоблюдение запретов и ограничений", максимальный штраф - 2,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240630/knigi-1956400811.html

https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html

польша

россия

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польша, россия, владимир зеленский, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз, происшествия