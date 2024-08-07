https://ria.ru/20240807/zalerzhanie-1964594929.html
В благовещенском загсе задержали жениха
В благовещенском загсе задержали жениха - РИА Новости, 07.08.2024
В благовещенском загсе задержали жениха
Жениха задержали в загсе Приамурья по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:36
2024-08-07T11:36
2024-08-07T11:42
происшествия
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Жениха задержали в загсе Приамурья по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает СУ СК региона. По данным ведомства, 29-летний житель Благовещенска в конце мая вместе со своей будущей супругой проходил мимо одного из домов и увидел в подсобке компанию незнакомых выпивающих мужчин. Он оскорбительно высказался в их адрес и спровоцировал конфликт. После этого без значимых причин ударил ножом 57-летнего мужчину. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в… умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении. Обвиняемый задержан 1 июня. Видео задержания появилось в среду в соцсетях Благовещенска. На кадрах видно, как в зале загса молодого человека сотрудники СОБР повалили на пол, невеста звала на помощь, остальным сказали выйти из зала. Мужчину вывели из здания под музыку по усыпанному лепестками роз ковру. В СУ СК региона РИА Новости уточнили, что молодожёны успели пожениться. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964529169.html
https://ria.ru/20240722/proverka-1961119035.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ)
В благовещенском загсе задержали жениха
Жителя Приамурья задержали в загсе по обвинению в причинении вреда здоровью
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Жениха задержали в загсе Приамурья по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает СУ СК региона.
По данным ведомства, 29-летний житель Благовещенска
в конце мая вместе со своей будущей супругой проходил мимо одного из домов и увидел в подсобке компанию незнакомых выпивающих мужчин. Он оскорбительно высказался в их адрес и спровоцировал конфликт. После этого без значимых причин ударил ножом 57-летнего мужчину.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в… умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
Обвиняемый задержан 1 июня. Видео задержания появилось в среду в соцсетях Благовещенска. На кадрах видно, как в зале загса молодого человека сотрудники СОБР повалили на пол, невеста звала на помощь, остальным сказали выйти из зала. Мужчину вывели из здания под музыку по усыпанному лепестками роз ковру. В СУ СК региона РИА Новости уточнили, что молодожёны успели пожениться.
Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.