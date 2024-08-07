https://ria.ru/20240807/zalerzhanie-1964594929.html

В благовещенском загсе задержали жениха

В благовещенском загсе задержали жениха - РИА Новости, 07.08.2024

В благовещенском загсе задержали жениха

Жениха задержали в загсе Приамурья по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:36

2024-08-07T11:36

2024-08-07T11:42

происшествия

благовещенск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_16f5045364353b328237f46666bab33d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Жениха задержали в загсе Приамурья по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает СУ СК региона. По данным ведомства, 29-летний житель Благовещенска в конце мая вместе со своей будущей супругой проходил мимо одного из домов и увидел в подсобке компанию незнакомых выпивающих мужчин. Он оскорбительно высказался в их адрес и спровоцировал конфликт. После этого без значимых причин ударил ножом 57-летнего мужчину. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в… умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении. Обвиняемый задержан 1 июня. Видео задержания появилось в среду в соцсетях Благовещенска. На кадрах видно, как в зале загса молодого человека сотрудники СОБР повалили на пол, невеста звала на помощь, остальным сказали выйти из зала. Мужчину вывели из здания под музыку по усыпанному лепестками роз ковру. В СУ СК региона РИА Новости уточнили, что молодожёны успели пожениться. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964529169.html

https://ria.ru/20240722/proverka-1961119035.html

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф)