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Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем - РИА Новости, 07.08.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:16 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/yubiley-1964712509.html
Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем
Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем - РИА Новости, 07.08.2024
Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию со дня рождения митрополита Калужского и Боровского Климента,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:16
2024-08-07T17:16
калужская область
малоярославец
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию со дня рождения митрополита Калужского и Боровского Климента, сообщает правительство региона. В сан митрополита глава Калужской митрополии возведен в 2004 году. За это время, отмечают в областном правительстве, в регионе возродилась монастырская жизнь и всенародное празднование великих общецерковных праздников, активизировалась духовно-просветительская и издательская деятельность, открылось Калужское духовное училище, из которого выросла целая семинария. Организован православный молодежный центр "Златоуст", при Свято-Никольском женском монастыре в Малоярославце создан первый в стране детский приют для девочек из семей, страдающих наркозависимостью и алкоголизмом. Восстановлен Свято-Троицкий кафедральный собор в Калуге. Губернатор отметил весомый вклад митрополита в духовное развитие калужской земли. "Сегодня Калужская область – это богатый регион, который очень многого добился. Добился трудом людей и верой. Вы обладаете сильной верой, но вы эту веру крепите и в тех, кто рядом с Вами", – подчеркнул губернатор, обращаясь к владыке Клименту. Губернатор поблагодарил митрополита за личную поддержку в непростые для региона и страны времена и наградил его юбилейной медалью "80 лет Калужской области". В Свято-Троицком кафедральном соборе областного центра состоялся благодарственный молебен.
https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html
https://ria.ru/20240722/passazhiropotok-1961311437.html
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малоярославец, калуга, владислав шапша
Калужская область, Малоярославец, Калуга, Владислав Шапша

Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской областиШапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем
Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию со дня рождения митрополита Калужского и Боровского Климента, сообщает правительство региона.
В сан митрополита глава Калужской митрополии возведен в 2004 году. За это время, отмечают в областном правительстве, в регионе возродилась монастырская жизнь и всенародное празднование великих общецерковных праздников, активизировалась духовно-просветительская и издательская деятельность, открылось Калужское духовное училище, из которого выросла целая семинария. Организован православный молодежный центр "Златоуст", при Свято-Никольском женском монастыре в Малоярославце создан первый в стране детский приют для девочек из семей, страдающих наркозависимостью и алкоголизмом. Восстановлен Свято-Троицкий кафедральный собор в Калуге.
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Губернатор отметил весомый вклад митрополита в духовное развитие калужской земли.
"Сегодня Калужская область – это богатый регион, который очень многого добился. Добился трудом людей и верой. Вы обладаете сильной верой, но вы эту веру крепите и в тех, кто рядом с Вами", – подчеркнул губернатор, обращаясь к владыке Клименту.
Губернатор поблагодарил митрополита за личную поддержку в непростые для региона и страны времена и наградил его юбилейной медалью "80 лет Калужской области".
В Свято-Троицком кафедральном соборе областного центра состоялся благодарственный молебен.
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Калужская областьМалоярославецКалугаВладислав Шапша
 
 
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