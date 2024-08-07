https://ria.ru/20240807/yubiley-1964712509.html

Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем

Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем - РИА Новости, 07.08.2024

Шапша поздравил митрополита Калужского и Боровского Климента с юбилеем

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию со дня рождения митрополита Калужского и Боровского Климента,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:16

2024-08-07T17:16

2024-08-07T17:16

калужская область

малоярославец

калуга

владислав шапша

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КАЛУГА, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию со дня рождения митрополита Калужского и Боровского Климента, сообщает правительство региона. В сан митрополита глава Калужской митрополии возведен в 2004 году. За это время, отмечают в областном правительстве, в регионе возродилась монастырская жизнь и всенародное празднование великих общецерковных праздников, активизировалась духовно-просветительская и издательская деятельность, открылось Калужское духовное училище, из которого выросла целая семинария. Организован православный молодежный центр "Златоуст", при Свято-Никольском женском монастыре в Малоярославце создан первый в стране детский приют для девочек из семей, страдающих наркозависимостью и алкоголизмом. Восстановлен Свято-Троицкий кафедральный собор в Калуге. Губернатор отметил весомый вклад митрополита в духовное развитие калужской земли. "Сегодня Калужская область – это богатый регион, который очень многого добился. Добился трудом людей и верой. Вы обладаете сильной верой, но вы эту веру крепите и в тех, кто рядом с Вами", – подчеркнул губернатор, обращаясь к владыке Клименту. Губернатор поблагодарил митрополита за личную поддержку в непростые для региона и страны времена и наградил его юбилейной медалью "80 лет Калужской области". В Свято-Троицком кафедральном соборе областного центра состоялся благодарственный молебен.

https://ria.ru/20240725/shapsha-1962024256.html

https://ria.ru/20240722/passazhiropotok-1961311437.html

малоярославец

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

малоярославец, калуга, владислав шапша