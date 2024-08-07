https://ria.ru/20240807/youtube-1964716351.html
После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео
После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео - РИА Новости, 07.08.2024
После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео
Количество загружаемого контента на видеоплатформе NUUM от МТС выросло в 2,2 раза по сравнению с среднемесячным значением на фоне замедления YouTube в России,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:19
2024-08-07T17:19
2024-08-07T17:19
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество загружаемого контента на видеоплатформе NUUM от МТС выросло в 2,2 раза по сравнению с среднемесячным значением на фоне замедления YouTube в России, за последние две недели авторы загрузили более 200 тысяч видео, рассказали РИА Новости в МТС. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России - вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. "Количество загружаемых видео увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении со среднемесячным значением, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы... За последние две недели авторы загрузили более 200 000 единиц контента", - сообщили в МТС, комментируя рост NUUM после замедления YouTube. Наиболее популярными категориями для загрузки видео за последние две недели стали "Игры", "Музыка", "Юмор", "Животные" и "Видеоблоги". Эти же категории стали самыми просматриваемыми на платформе, но лидерство - у "Юмора". Ранее в среду VK сообщал, что число установок приложения "VK Видео" выросло до 250 тысяч в сутки на фоне замедления видеохостинга YouTube, а суточное время просмотра видеоконтента на платформе всеми пользователями возросло в первую неделю августа на четверть по сравнению со среднемесячными показателями июля. Сейчас на российском рынке, помимо видеохостинга YouTube, присутствуют российские "VK Видео", "VK Клипы" и Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, мтс, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, МТС, Госдума РФ
После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео
После замедления YouTube число загружаемых видео на NUUM выросло в 2,2 раза
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество загружаемого контента на видеоплатформе NUUM от МТС выросло в 2,2 раза по сравнению с среднемесячным значением на фоне замедления YouTube в России, за последние две недели авторы загрузили более 200 тысяч видео, рассказали РИА Новости в МТС.
Глава комитета Госдумы
по информполитике Александр Хинштейн
в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России - вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре
РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
"Количество загружаемых видео увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении со среднемесячным значением, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы... За последние две недели авторы загрузили более 200 000 единиц контента", - сообщили в МТС, комментируя рост NUUM после замедления YouTube.
Наиболее популярными категориями для загрузки видео за последние две недели стали "Игры", "Музыка", "Юмор", "Животные" и "Видеоблоги". Эти же категории стали самыми просматриваемыми на платформе, но лидерство - у "Юмора".
Ранее в среду VK сообщал, что число установок приложения "VK Видео" выросло до 250 тысяч в сутки на фоне замедления видеохостинга YouTube, а суточное время просмотра видеоконтента на платформе всеми пользователями возросло в первую неделю августа на четверть по сравнению со среднемесячными показателями июля.
Сейчас на российском рынке, помимо видеохостинга YouTube, присутствуют российские "VK Видео", "VK Клипы" и Rutube
, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ)
сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".