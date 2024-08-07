https://ria.ru/20240807/youtube-1964716351.html

После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео

После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео - РИА Новости, 07.08.2024

После замедления YouTube выросло число загружаемых на NUUM видео

Количество загружаемого контента на видеоплатформе NUUM от МТС выросло в 2,2 раза по сравнению с среднемесячным значением на фоне замедления YouTube в России,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:19

2024-08-07T17:19

2024-08-07T17:19

общество

технологии

россия

александр хинштейн

youtube

мтс

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество загружаемого контента на видеоплатформе NUUM от МТС выросло в 2,2 раза по сравнению с среднемесячным значением на фоне замедления YouTube в России, за последние две недели авторы загрузили более 200 тысяч видео, рассказали РИА Новости в МТС. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в конце июля заявлял, что замедление работы YouTube в России - вынужденная мера. Он предупреждал, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%, однако мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре РИА Новости прокомментировали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. "Количество загружаемых видео увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении со среднемесячным значением, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы... За последние две недели авторы загрузили более 200 000 единиц контента", - сообщили в МТС, комментируя рост NUUM после замедления YouTube. Наиболее популярными категориями для загрузки видео за последние две недели стали "Игры", "Музыка", "Юмор", "Животные" и "Видеоблоги". Эти же категории стали самыми просматриваемыми на платформе, но лидерство - у "Юмора". Ранее в среду VK сообщал, что число установок приложения "VK Видео" выросло до 250 тысяч в сутки на фоне замедления видеохостинга YouTube, а суточное время просмотра видеоконтента на платформе всеми пользователями возросло в первую неделю августа на четверть по сравнению со среднемесячными показателями июля. Сейчас на российском рынке, помимо видеохостинга YouTube, присутствуют российские "VK Видео", "VK Клипы" и Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20240806/vk-1964423305.html

https://ria.ru/20240803/youtube--1963883030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, мтс, госдума рф