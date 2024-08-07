https://ria.ru/20240807/yandeks-1964556417.html

"Яндекс" перезапустил сервис видеоконференций "Телемост"

"Яндекс" перезапустил сервис видеоконференций "Телемост" - РИА Новости, 07.08.2024

"Яндекс" перезапустил сервис видеоконференций "Телемост"

"Яндекс" перезапустил свой сервис видеоконференций "Телемост": благодаря переходу на платформу собственной разработки число возможных участников видеовстреч... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:17

2024-08-07T08:17

2024-08-07T08:17

общество

технологии

яндекс

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Яндекс" перезапустил свой сервис видеоконференций "Телемост": благодаря переходу на платформу собственной разработки число возможных участников видеовстреч выросло более чем в 10 раз, до 500 человек, а качество видео улучшилось, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс 360" перезапустил "Телемост" — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло более чем в 10 раз. Это стало возможным благодаря переходу с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами "Яндекс 360" и Yandex Infrastructure… Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников", - сказали в компании. Там добавили, что в сентябре в "Телемосте" появится возможность проводить встречи до 1000 человек. Прямые трансляции по-прежнему можно проводить на широкую аудиторию – до 10 тысяч человек. "Яндекс" добавил и несколько новых функций. Например, появилась возможность поделиться экраном в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты и другие материалы с максимально высокой четкостью. Кроме того, в сервисе теперь можно видеть выступающего параллельно с просмотром его экрана. Улучшилось и качество шумоподавления — посторонние звуки не помешают услышать сказанное. "Рынок ВКС-платформ агрессивно растет и показывает положительный рост аудитории год к году. Сейчас в "Телемосте" уже проводится более 100 тысяч видеовстреч ежедневно", - отметил технический директор "Яндекс 360" Алексей Петроченко. "Раньше в сервисе мы использовали внешнее опенсорс-решения, которое не позволяло вносить масштабные изменения в код "Телемоста" с достаточной скоростью. Переход на собственную платформу позволил решить эту задачу и, как следствие, реализовать новые продуктовые возможности для пользователей", - добавил он.

https://ria.ru/20240723/yandeks-1961362113.html

https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, яндекс, воздушно-космические силы россии